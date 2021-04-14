Твой первый шаг в медицину

Фото предоставлено «Бийским медицинским колледжем»

Профессии в сфере здравоохранения всегда были и остаются крайне востребованными на рынке труда. Но, как известно, поступление в высшее медицинское учебное заведение является процессом сложным в связи с высоким конкурсом и жесткими требованиями к абитуриентам. В то же время новоявленный студент не всегда отдает себе отчет в правильности выбора специализации, а многие просто не выдерживают напряженного учебного графика и насыщенной программы.

Если вчерашний школьник решил вступить на медицинский путь, пожалуй, наилучший вариант для него – поступление в медицинский колледж. Такой шаг поможет сэкономить время. К тому же обучение в колледже дает возможность ознакомиться с азами работы и определиться со специальностью. Возможно, и с дальнейшим обучением в медицинском институте.

Фото предоставлено «Бийским медицинским колледжем

У нас в Алтайском крае одним из ведущих средних медицинских профессиональных учебных заведений считается Бийский медицинский колледж. Вот уже на протяжении многих десятилетий здесь получают профессиональную подготовку специалисты, отвечающие требованиям современного здравоохранения.

Опытный педагогический коллектив колледжа на должном профессиональном уровне передает студентам свои знания, умения и навыки, а также способствует формированию социально значимых личностных качеств.

Базой для практического обучения являются оборудованные лаборатории доклинической практики и лечебные учреждения города Бийска.

Фото предоставлено «Бийским медицинским колледжем

В 2021 году в Бийский медицинский колледж открыт набор на следующие специальности:

На бюджетной основе:

- Специальность «Сестринское дело» на базе 11 классов, базовый уровень образования, срок обучения 2 г. 10 мес., квалификация – медицинская сестра, медицинский брат.

- Специальность «Лечебное дело» на базе 11 классов, повышенный уровень образования, срок обучения 3 г. 10 мес., квалификация – фельдшер.

- Специальность «Сестринское дело» на базе 9 классов, базовый уровень образования, срок обучения 3 г. 10 мес., квалификация – медицинская сестра.

Фото предоставлено «Бийским медицинским колледжем»

На хозрасчетной основе:

- Специальность «Фармация» на базе 11 классов, дневная форма обучения. Срок обучения 2 г. 10 мес., квалификация – фармацевт

Необходимые документы для поступления в Бийский медицинский колледж

- Заявление о приеме в КГБ ПОУ «Бийский медицинский колледж»;

- Документы, удостоверяющие личность и гражданство (паспорт), и его ксерокопия;

- Аттестат и его копия. В случае предоставления копии документа об образовании оригиналы должны быть предоставлены до определенного срока;

- Медицинская справка. В соответствии с приказом Минздравсоцразвития России медицинская справка должна содержать:

заключения дерматовенеролога, оториноларинголога, терапевта, психиатра, нарколога, для женщин – акушера-гинеколога;

лабораторные исследования: клинические анализы крови, мочи; биохимический анализ крови (содержание в сыворотке крови глюкозы, холестерина);

электрокардиографию и флюорографию;

- 4 фотографии 3х4;

- Для работающих абитуриентов – копия трудовой книжки (все страницы);

Несовершеннолетние абитуриенты приходят с родителями.

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КГБ ПОУ «Бийский медицинский колледж»

Алтайский край, г. Бийск, ул. Самарская , 46

Тел.: +7 (3854) 40-97-21, 40-97-26

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Еще больше полезной информации для поступающих в 2021 году смотрите в справочнике по образованию https://www.kp.ru/best/altai/abiturient-2021/