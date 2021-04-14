Подавилась и задохнулась? Подробности смерти школьницы после беседы с завучем

В соцсетях было высказано множество версий о произошедшем Фото: Олег УКЛАДОВ

Рубцовск до сих пор пребывает в шоке после смерти 5-классницы из местного лицея «Эрудит». Напомним, школьница скончалась после того, как ее вызвали на «ковер» к директору из-за ролика, опубликованного в TikTok. Девочка сняла на камеру мобильного телефона, как мальчик вытирает пролитый на брюки корректор, а другой одноклассник выложил видео в популярном приложении.

В соцсетях было высказано множество версий о произошедшем. Одна из них - проблемы с сердцем из-за переживаний на фоне случившегося скандала в школе. Соседка семьи Татьяна рассказала, что девочка сильно переживала после «разбора полетов» в кабинете директора. Как пишут в пабликах, одним из ее последних сообщений стала жалоба на плохое самочувствие: «У меня, по ходу, что-то со зрением. Когда я поворачиваю голову, у меня замутняется на несколько секунд и начинают болеть глаза. Мне капец».

Еще одна из версий случившегося, которую обсуждали в соцсетях - из-за скандала девочка якобы решила свести счеты с жизнью. Однако эта версия пока что ничем не подтверждается. Тем не менее, в отношении исполняющей обязанности директора в ближайшее время может начаться прокурорская проверка. Соответствующий запрос в ведомство направила уполномоченная по правам ребенка в Алтайском крае Ольга Казанцева.

14 апреля «Комсомолке» стало известно о еще одном варианте развития событий случившейся трагедии.

- В заключение о смерти написано, что в дыхательных путях погибшей находилось инородное тело, - рассказал источник нашего издания.

Также источник рассказал, что когда девочка подавилась, в доме никого не было. Мать ребенка находилась во дворе и занималась делами. Поняв, что задыхается, школьница побежала к выходу, но по пути упала и умерла. Позже тело обнаружила мать, но сделать что-либо уже было поздно…

Напомним, тело девочки без признаков насильственной смерти нашли 8 апреля в доме в Рубцовске. По данному факту следственное управления региона возбудило уголовное дело. Расследование продолжается.

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