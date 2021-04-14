Экоцентр, спортплощадка для киберспортсменов и дом «солнца»: три алтайских проекта победили в конкурсе партии «Новые люди»

Между победителями поровну разделили общий призовой фонд в размере 300 тысяч рублей Фото: из архива компании

Во вторник, 13 апреля, в Барнауле объявили победителей федерального проекта «Марафон идей». В рамках конкурса любой желающий мог предложить инициативу, как улучшить жизнь в своем городе, регионе или всей стране и получить деньги на воплощение мечты в реальность.

В Алтайском крае и Республике Алтай на конкурс откликнулись 113 участников. Все они – неравнодушные люди, готовые внести вклад в развитие своей малой или большой родины. Чтобы принять участие в проекте, достаточно было всего лишь заполнить анкету на сайте, пройти отбор и дойти до регионального финала, в котором 10 самых идейных конкурсантов поборются за денежный грант на реализацию проекта.

Между победителями поровну разделили общий призовой фонд в размере 300 тысяч рублей Фото: из архива компании

Как рассказали организаторы конкурса, больше всего предложений поступало по темам благоустройства, транспорта, продвижения здорового образа жизни, социальной сферы, экологии и так далее.

- Суть марафона собрать не только сами идеи, но и способы решения проблем, которые они поднимают. По итогам регионального этапа конкурса было определено три победителя, именно их проекты были наиболее хорошо подготовлены: проработана тема, составлена смета, есть пути решения. Между победителями поровну разделили общий призовой фонд в размере 300 тысяч рублей, - рассказал координатор партии «Новые люди» в Сибирском федеральном округе Алексей Рвачев.

Одним из победителей стала председатель Федерации компьютерного спорта Республики Алтай, руководитель киберспортивного клуба Ольга Филимонова. В рамках своего проекта «Спорт для всех» она сможет организовать спортплощадку, чтобы молодые киберспортсмены могли размяться и прийти в форму после нескольких часов, проведенных перед монитором.

Еще один финалист – руководитель и создатель барнаульского детского центра индивидуального развития «Рождество» Алика Зайцева. Девушка помогает социализироваться «солнечным» деткам – малышам с ОВЗ и проблемами в развитии. Сейчас в месяц удается принимать лишь по несколько детей, но чтобы их было больше, Алике необходимо пройти специальный курс обучения, а также обустроить санузел и пандусы на входе в здание организации.

- Таких детей сейчас, к сожалению, очень много, и в нашем крае недостаточно мест, где детки могут проходить социализацию и получать помощь. Я прошу грант на обучение и проведение лагерной смены этим летом на базе нашего центра. Мне не хватает одной категории, чтобы учить своих сотрудников работе с особенными детьми, - рассказала Алика во время презентации своего проекта.

И третий проект-победитель представила жительница Барнаула Екатерина Тертишникова. Девушка крайне озабочена темой экологии, и еще до участия в «Марафоне идей» у неё был опыт работы на благо планеты. Яркий пример – акция по раздельному сбору отходов «Мусора больше нет». В рамках нового проекта Екатерина предложила создать в краевой столице экоцентр «PRO RSO» - место, куда можно будет сдавать вторичное сырье несколько раз в неделю.

Между победителями поровну разделили общий призовой фонд в размере 300 тысяч рублей Фото: из архива компании

- 500 килограммов в год каждый россиянин оставляет после себя на свалке. Этот объем разлагается 400 лет. Но 80% этого мусора может быть переработано. Благодаря экоцентру мы решим проблему полигонов. В Барнауле есть сетки для пластика, контейнеры для нескольких видов вторсырье и множество переработчиков, которые находятся в абсолютно разных местах. Нам не хватает одной точки, куда можно было бы привезти весь перерабатываемый мусор, - пояснила автор проекта.

Справка

«Марафон идей» объединил больше 15 тысяч участников из 65 регионов страны. Лидерами по числу заявок стали Московская область и Свердловская область, а также Санкт-Петербург. В большинстве своем поменять жизнь города или региона к лучшему были готовы молодые люди от 18 до 35 лет, но в конкурсе принимали участие и представители старшего поколения – к примеру, самой взрослой участницей проекта стала 75-летняя пенсионерка из Оренбурга.