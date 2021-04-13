Новые подробности всплыли в истории смерти школьницы после видео в TikTok

Причины смерти девочки до сих пор неизвестны. Фото: Анна Перевощикова

В истории трагедии пятиклассницы из Рубцовска, которая умерла после разноса от завуча, появились новые подробности. Ранее сообщалось, что девочку отругали за видео в TikTok, однако одноклассники погибшей рассказали, что никакого ролика она не выкладывала.

«Мы стояли с Машей (имя ребенка изменено, прим. ред.) возле доски и снимали Артёма, как он оттирает корректор тряпкой. Она не попала в кадр, как и Артёма лицо. По TikTok её не «спалили», это видео нашли у неё в галерее. Наш классный руководитель проверила телефон – и всё», – рассказали одноклассники девочки «Подъему».

Как пишет издание, сейчас выясняется, почему в лицее учителя бесцеремонно лезут в телефоны детей.

Напомним, девочка погибла 8 апреля после разговора с завучем насчет якобы снятого ей ролика, где одноклассник Маши вытирает корректор, пролитый на брюки. Пятиклассница ушла из кабинета в слезах. Дома ее нашли мертвой на полу кухни. Как рассказывают знакомые девочки, перед смертью она написала подруге в Whats App, что у нее все расплывается и болит в глазах. Признаков насильственной смерти на теле не было. Следком возбудил уголовное дело. Причина смерти девочки до сих пор неизвестна.

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По словам соседей семьи, погибшая была очень скромной и тихой девочкой (подробнее)