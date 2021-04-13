На Алтае появились первые зараженные сибирским клещевым тифом

В республике пострадавшие есть во всех районах, кроме Чойского Фото: предоставлено пресс-службой

Активность клещей стремительно растет в Республике Алтай: только за минувшую неделю отмечено 30 случаев присасывания. Двое пострадавших заразились опасной инфекцией.

- Клещи появились в срок и уже активно действуют, нападая на животных и людей. На сегодняшний день от укусов клещей в Республике Алтай пострадало уже 30 человек. Укусы зарегистрированы во всех районах, кроме Чойского, - отмечают в региональном управлении Роспотребнадзора.

Так что отдыхающим и, тем более, местным жителям стоит быть предельно осторожными и внимательными, причем не только при нахождении на природе, но и на собственных приусадебных участках, так как именно там была зафиксированы первые случаи присасывания.

На днях специалисты ведомства также провели исследование численности иксодовых клещей на участке Чуйского тракта от Горно-Алтайска до Шебалино. И они были обнаружены на всем пути: в Майминском районе в селе Соузга (район кладбища), в Манжероке (непосредственно у Манжерокского озера), в окрестностях сел Камлак, Барлак, Актел, Черга Шебалинского района, на пастбищах.

- Всего собрано 40 экземпляров переносчиков двух видов – D. silvarum и H. concinna. Эти клещи широко распространены в республике и являются основными переносчиками сибирского клещевого тифа. В этом сезоне у нас зарегистрировано уже двое больных этой инфекцией, - добавляют в Роспотребнадзоре.

Болезнь характеризуется покраснением и больше в месте укуса, сопровождается сыпью, зудом, увеличением лимфатических узлов и их болезненностью. Начинается инфекция с лихорадки до 40 градусов. В последствии возможно поражение сердечно-сосудистой системы (брадикардия, миокардит), увеличение селезенки.

Вместе с тем, специалисты провели опрос отдыхающих, которых встречали на пути. Лишь за редким исключением они пользовались специальными средствами от клещей, остальные же, по всей видимости, понадеялись на удачу, либо вообще не задумывались о том, что опасность укуса существует. Да, говорят эксперты, уже пора приобретать репелленты. А после прогулки следует осматривать себя, близких и особенно детей. Кроме того, принести клеща в дом может кошка, собака или скот.

По возможности следует привиться от энцефалита, а на крайний случай застраховаться, чтобы получить иммуноглобулин.

- Только внимательно читайте договор, чтобы не было отказов во введении иммуноглобулина в сельской местности, где нет условий для лабораторного исследования клеща (там иммуноглобулин должен вводиться по факту укуса, на основании страхового полиса). Такие случаи регистрировались в прошлом году в Шебалинском и Усть-Коксинском районе, - предупреждают в Роспотребнадзоре по Республике Алтай.

Однако, как показало обследование территории, не везде так плохо и опасно. Есть и положительные моменты. Так на территории родника «Аржан-Суу» были построены новые торговые ряды, появились асфальтированные дорожки на месте леса, где раньше был один из сильнейших очагов клещевого энцефалита и боррелиоза. Теперь туристы могут посещать его без опаски.

Помимо этого, ни одного кровопийца не поймали на пасеке «Золотой улей», хотя раньше только за час здесь можно было насобирать, по меньшей мере, сотню клещей! Положительная динамика полностью и целиком заслуга хозяина территории: он огородил участок, чтобы на него не могли заходить сельскохозяйственные животные, так как она тоже являются переносчиками клещей. Также на протяжении 2020 года он активно скашивал траву и из-за этого ушли грызуны, которые прокармливают нимф клещей. Помимо этого он провел акарицидную обработку. Результат на лицо – автостоянка стала безопасной для туристов.

А вот в Алтайском крае сезон активности клещей начался на две недели позже, чем годом ранее. Первые случаи присасывания зарегистрированы у жителей Романовского, Шелаболихинского районов и Барнаула. Всего пять человек (все взрослые). На их счастье ни одно исследование не показало, что клещи инфицированы, так что пострадавшим введение иммуноглобулина не потребовалось, но за ними все же установили медицинское наблюдение.