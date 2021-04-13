Жителю Рязани приписали долги тезки из Барнаула: рассказываем, как оспорить ошибку приставов

Мужчина и его невеста планировали отдохнуть в Турции Фото: Олег УКЛАДОВ

Совсем несладким оказалось предсвадебное путешествие для жителя Рязани. Мужчина и его невеста планировали отдохнуть в Турции, но уже в аэропорту выяснилось, что у будущего жениха есть долги. Как выяснилось позже, рязанца спутали с его тезкой из Барнаула.

Необычное совпадение

О конфузе рассказывает «Комсомольская правда-Рязань». В начале апреля влюбленная парочка приехала в Домодедово, чтобы отправиться на отдых, но вместо этого 34-летнего рязанца задержали. По данным судебных приставов он задолжал 35 тысяч рублей.

- Поняв, что доказывать и объяснять людям в военной форме, что это какая-то ошибка - бесполезно, мужчина развернулся, и вместе с невестой поехали обратно в Рязань, потеряв на авиабилетах и турпутевках 72 тысячи рублей. А по приезду в Рязань выяснилось, что в далеком Барнауле живет полный тезка рязанца – совпадают не только ФИО, но дата, месяц и год рождения, - пишут коллеги.

Кстати, на счету барнаульца гораздо больше долгов – порядка 700 тысяч рублей. Путаница произошла, вероятно, по ошибке приставов: вместо нашего земляка в базу внесли однофамильца из Рязани. Теперь оставшийся без отпуска мужчина намерен отправиться в суд.

Что делать в таких ситуациях?

- Идентификация должников происходит на основании сведений содержащихся в исполнительных документах. При получении документов, подтверждающих ошибочную идентификацию гражданина, как должника по исполнительному производству, судебный пристав-исполнитель незамедлительно отменит ограничения, - рассказали «Комсомолке» в УФССП по Алтайскому краю.

Если судебные приставы по ошибке внесли человека в базу должников, то сразу же необходимо обратиться по телефону горячей линии - 8(3852) 29-59-46, и предоставить документы, чтобы идентифицировать свою личность (паспорт, СНИЛС, ИНН). Все документы можно отправить через личный кабинет на портале Госсуслуг или электронный сервис «Интернет-приемная» на официальном сайте регионального управления службы судебных приставов.

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