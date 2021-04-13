В Барнауле распространяют фейковые объявления об отравленных масках

Ни одного заявления от пострадавших пока не поступало Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

Пандемия коронавируса в Алтайском крае постепенно идет на спад, а недостоверной информации все больше и больше. Жители региона вновь стали жаловаться на то, что в социальных сетях и подъездах многоквартирных домов встречают сомнительные объявления.

- Пожалуйста, предупредите своих родных, близких и знакомых! Новый вид КРИМИНАЛЬНОГО преступления. Сейчас ходят «волонтеры» от различных партий от двери к двери, раздавая маски. Они говорят, что это инициатива местных властей. Просят вас «примерить» маску, если «подойдет» то «дадут 3-5 штук» в зависимости от количества членов семьи. Маска пропитана химикатом с наркотическим действием. Человек просто «отключается». Доступ в квартиру свободен (происходит ограбление). Не принимайте маски от посторонних лиц. Примните, уровень преступности сейчас «зашкаливает». Будьте осторожны! – говорится в объявлениях.

В Главном управлении МВД России по Алтайскому краю успокаивают: никаких таких акций с «примеркой масок» органы власти не проводят. Вместе с тем, заявлений от возможных пострадавших не поступали.

- Призываем граждан для получения объективной и правдивой информации пользоваться только официальными источниками, не доверять различным анонимным сообщениям с сомнительным контентом, - подчеркивают в ведомстве.

Это уже не первый фейк связанный с коронавирусом, который гуляет по просторам интернета. Вместе с тем масочный режим на самом деле до сих пор не отменен. Пользоваться средствами индивидуальной защиты необходимо при нахождении в общественных местах, на остановках, в транспорте, магазинах, во время массовых мероприятий, в больницах и поликлиниках и т.д. За нарушение действующих требований грозит административная ответственность.

Напомним, так в Бийске осудили пенсионера Сергея Голубева, который еще 11 января возвращаясь из поселка Лесного с рыбалки, оказался без маски на пустой остановке и был задержан сотрудниками ППС. Это оправдание в суде не сыграло никакой роли. Мужчину все же признали нарушителем режима и назначили ему штраф – 7,5 тысяч рублей. Однако для пенсионера такая сумма оказалась значительной, и он подал апелляцию.

В конце марта Алтайский краевой суд пересмотрел решение предыдущей инстанции, переквалифицировал нарушение на более мягкую статью, а также с учетом материального положения мужчины, сократил размер штрафа до одной тысячи рублей. О своей «победе» бийчанин сообщил на своей странице в «Одноклассниках» и пользователи даже предложили за него погасить долг, но он заявил, что это его ноша и он сам заплатит его в самое ближайшее время.

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