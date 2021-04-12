Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 13 апреля: более 126 тыс. человек прививаются от COVID-19

Вакцинация против COVID-19 продолжается Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае продолжается вакцинация против коронавируса. Число желающих сделать прививку растет: сейчас иммунизацию проходят свыше 126,4 тыс. человек, а полностью привиты уже более 74,8 жителей региона. Об этом сообщает краевой оперштаб.

Количество заболевших коронавирусом также все еще увеличивается. С начала пандемии в регионе их уже свыше – 48,2 тыс человек. При этом выздоровевших – более 43,2 тыс., а умерших с COVID-19 – 2826.

На лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденным коронавирусом – более 900 человек человек. Кроме того, свыше 300 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

– Новые случаи инфицирования COVID-19 за минувшие сутки зафиксировали в следующих городах и районах Алтайского края: Барнаул – 24, Рубцовск – 13, Бийск – 10, Поспелихинский район – 7, Михайловский район – 4, Калманский, Павловский районы – по 3 заболевших, Бийский, Кулундинский, Солтонский, Табунский, Шипуновский районы – по 2 заболевших, Алейск, Камень-на-Оби, Славгород, Егорьевский, Ельцовский, Завьяловский, Крутихинский районы – по 1 заболевшему, - сообщили в оперштабе в понедельник.

По информации от 12 апреля, из общего числа заболевших 478 случаев – завозные, в том числе 197 – из-за рубежа; 29332 случая – по контакту с ранее заболевшими. Из 48205 заболевших: 12733 – у больных внебольничной пневмонией, 27685 – у заболевших ОРВИ, в 7787, случаях – бессимптомное течение.

Всего в Алтайском крае на коронавирус уже обследовали более 1,3 млн человек.

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