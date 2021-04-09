Как живет последняя любовь Валерия Золотухина и их общий сын

Ирина Линдт и Валерий Золотухин во время визита на Алтай Фото: Олег УКЛАДОВ

30 марта 2021 года было уже восемь лет, как с нами нет нашего земляка, народного артиста РСФСР, художественного руководителя Театра на Таганке и Молодежного театра Алтая Валерия Золотухина. Но его дело продолжает его последняя любовь Ирина Линдт, которая так и не стала ему официальной женой, а также его младший сын Иван.

Ирина Линдт играет в театре, а параллельно является художественным руководителем Детского театрального центра «Премьера» при Культурном фонде Валерия Золотухина. Буквально недавно там представили новый спектакль «История одного городка».

Этот центр был зарегистрирован еще при жизни Валерия Сергеевича, но в активную фазу его работа перешла уже после его гибели, так что идейный вдохновитель не смог увидеть расцвет своего детища.

На сегодняшний день в нем занимается около 50 детей от 3 до 17 лет. С ними работают настоящие профессионалы своего дела. При этом они не только учат ребят сценическим актерским навыкам, но и ставят спектакли. Так что случайных людей здесь нет – самые слабые отсеиваются путем естественного отбора.

- Это не кружок, это серьезный центр. Те ребята, которые доходят до старшей группы – это уже потенциальные студенты театральных вузов, - говорит Ирина Линдт в эфире радио «Эхо Москвы». – Что касается спектакля «История одного городка», то мы долго искали тему, хотели сделать что-то небанальное, несмотря на то, что в названии уже известное произведение. Это будет новая форма, наше прочтение. Это музыкально-драматический спектакль. Кто-то даже умудрился назвать его мюзиклом.

В постановке рассказываются три драматические истории. «Просто хотелось достучаться до зрителя, заставить его подумать», - добавляет Линдт.

Кроме этого артистка успевает не только руководить образовательным процессом в театральном центре «Премьера», она занята в его постановках, а также продолжает играть на сцене МХАТ им. Горького. Так что жизнь Линдт бурлит, чего не скажешь о личном. В своем недавнем интервью Борису Корчевникову для передачи «Судьба человека» она призналась, что после смерти Валерия Золотухина так и не смогла никого полюбить, кроме одного единственного мужчины – их общего сына Ивана.

Ивану же сейчас 16 лет. За последнюю пару-тройку лет он сильно вырос и из мальчишки с пухлыми детскими щечками превратился в статного юношу. Причем если в детстве еще говорили, что он просто похож на папу, то сейчас это практически его 100%-я копия. Он поет, танцует, играет в театре, а в свободное от репетиций время занимается воспитанием попугайчика Феликса.

Время от времени они оба приезжают на Алтай на фестиваль детского театрального творчества имени Валерия Золотухина «Исток». В этом же году, на малой родине артиста проходит целый цикл мероприятий в честь его 80-летия. Так что не исключено, что близкие люди Валерия Сергеевича приедут в них участие.

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