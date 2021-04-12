«После отмены ковидных выплат ждите новый отток врачей». Алтайский медик рассказала о дефиците кадров

По официальным данным, на сегодняшний день в регионе не хватает 2,5 тысяч медиков. Фото: Олег УКЛАДОВ

Барнаульский врач-ренгенолог Татьяна Щегарцова, взорвавшая в прошлом году сеть постом про ковид, рассказала о проблеме недоступности медпомощи в алтайских селах и дефиците кадров.

– Мы живем вроде бы в цивилизованной стране. Но когда проезжаешь по нашим отдаленным районам типа Хабаров, Бурлы, Курьи, понимаешь, что у людей медпомощи - ноль. Хочется написать о скринингах, а потом думаешь, ну напишу про маммографию и колоноскопию, а что толку? Маршрутизация какая? Когда в деревне фельдшера нет, не то, что эндоскописта. Какая, блин, доказательная медицина?– написала Татьяна Щегарцова на своей странице в Instagram.

Как пишет медик со ссылкой на ВОЗ, главная причина такого провала - это кадровый дефицит. По словам Татьяны Щегарцовой, оптимизацию здравоохранения проводили экономисты, совершенно не представляющие, что такое расстояния между населенными пунктами в Сибири.

– В итоге сельская медицина и медицина малых городов практически уничтожена. Кроме того, после окончательной отмены ковидных выплат, ждите новый отток врачей и медсестёр из региона и страны, – резюмирует медик.

По официальным данным, на сегодняшний день в регионе не хватает 2,5 тысяч медиков – 713 врачей и 1799 специалистов среднего звена. Об этом 7 апреля сообщили министр здравоохранения края Дмитрий Попов. Особо остро дефицит ощущается среди участковых терапевтов – не хватает 200 человек и еще 100 педиатров. По словам Попова, стимулирующие выплаты получили 17 тысяч медработников, что положительно сказалось на их зарплате.

Хоть медики сетуют на зарплаты, проблему дефицита кадров в регионе хотят через целевое обучение. Так, в 2021 году Алтайский государственный медицинский университет должен выпустить в два раза больше врачей, чем в 2020 году.

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