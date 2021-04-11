Быстрее Мессии и Роналду: барнаулец Александр Соболев – один из самых результативных футболистов Европы в 2021 году

Александр Соболев (фото: пресс-службы ФК "Спартак")

Воспитанник барнаульского футбола, нападающий московского «Спартака» и сборной России Александр Соболев признан одним из самых быстрых игроков Европы в 2021 году. Такие данные приводит пресс-служба клуба.

- Соболеву на один гол требуется 61 минута, и по этому показателю он опережает лучших бомбардиров континента, - сообщает пресс-служба «Спартака».

Так, к примеру, форвард «Баварии» Роберт Левандовский в среднем тоже забивает за 61 минуту. А вот мировой звезде, игроку «Барселоны» Лионелю Мессии на один мяч требуется 62 минуты. Своеобразное третье место в этом рейтинге занимает нападающий «Спартака» Джордан Ларссон – 88 минут. А вот чемпион Испании, обладатель Суперкубка УЕФА, победитель Лиги чемпионов и законный владелец других титулов и наград красавчик Криштиану Роналду целых 107 минут проводит на поле без голов.

Конечно, у Александра Соболева в отличие от маститых коллег пока меньше забитых голов, но, по крайней мере, в российской премьер-лиге он находится в топе бомбардиров: на сегодняшний день в его активе 17 сыгранных в сезоне матчей и 12 голов. Причем нападающий довольно хорошо восстановился после травмы и операции. Он уже забил гол в официальном матче сборной России, а в недавней встрече с «Ростовом» и вовсе оформил дубль.

- Наверное, это был один из самых сложных матчей сезона. Примерно такой же сложный, как с «Динамо». Но все хорошо, выиграли, все довольны. Так что ничего страшного, что матч был тяжелый. Главное – победа! – говорил Александр Соболев после матча с «Ростовом» в интервью клубной пресс-службе. – Честно, в Российской премьер-лиге я еще не сделал ни одного хет-трика, хотя каждый раз, когда забиваю второй мяч, думаю: «Блин, ну когда же я забью третий?!». Но ничего страшного, дубль тоже хорошо.

Сам Саша не может четко ответить на вопрос, откуда появилась такая результативность. Возможно, все дело в желании работать, развиваться и по итогу труд воздается в игре и в голах.

Кстати, по итогам марта Александр Соболев был признан лучшим игроком Российской премьер-лиги. В прошлом месяце форвард отличился в каждом из трех матчей: сделал по дублю в домашних играх с «Краснодаром» и «Уралом», а между ними забил победный мяч столичному «Динамо».

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