Комментатор Первого канала Виктор Гусев назвал барнаульца Михаила Меламеда своим учеником

Михаил Меламед и Виктор Гусев Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Известный футбольный комментатор Первого канала Виктор Гусев во время съемок ток-шоу «Коммент. Шоу» назвал барнаульца Михаила Меламеда своим учеником.

- Вы сейчас можете назвать своих учеников? – спрашивает один из ведущих.

- Из учеников только Миша Меламед. Сначала мы с ним занимались в школе Первого канала, но там я прочитал всего две лекции. А вот потом был новый проект введения молодых комментаторов на Первый канал. Мы с победителями, и в том числе с Мишей, который занял второе место, комментировали один из спарринговых игр сборной России перед чемпионатом мира. И после этого он называет меня своим учителем, - рассказывает Виктор Гусев. – А вот так, чтобы я с кем-то очно сидел и показывал что и куда, – такого не было. За редким исключением, только с Мишей. И только потому, что нам предстоял проверочный репортаж на Первом канале. Возможно, кто-то и говорит, что смотрел мои репортажи и учился на этом – мне это приятно, а очно я точно ни с кем больше не занимался.

Сам Михаил признается, что до сих пор с трепетом вспоминает тот матч Россия-Испания. В отличие от других финалистов проекта «Я – комментатор», у него было гораздо больше интересных моментов: два пенальти, травма российского голкипера на последних минутах – из-за этого в ворота встал полевой игрок Денис Глушаков и многое другое.

Этот опыт позволил Михаилу развиваться дальше в данном направлении, и он подписал контракт с телеканалом «Матч ТВ», где успешно трудится до сих пор.

- Эмоции переполняют: Виктор Гусев назвал меня своим учеником... Эти слова для меня невероятная честь. Я и не мечтал такое услышать... – признается Михаил после интервью Виктора Гусева. - И это еще приятнее, чем называть Виктора Михайловича своим учителем. Такие вещи, особенно когда о них узнаешь неожиданно, снова окрыляют, наполняют энергией и тем самым чувством готовности покорять новое и новое. Чувством, которое порядком притупилось со времен, когда я в 2017 ехал в Москву в пустоту. А, может быть, взять и снова ввязаться в какую-нибудь авантюру...? В прошлый раз в итоге неплохо получилось...

Пользуясь случаем, Михаил на своих страницах в социальных сетях вновь поблагодарил своего учителя за терпение и за те знания, которые он передал.

- Виктор Михайлович, спасибо вам огромное за все, что вы для меня сделали. За то, что я в профессии. За то, что в футболе. За события, впечатления, людей, моменты, которые не забуду до конца жизни. Я вас не подведу, - резюмировал Меламед.

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