Программа «Библионочи-2021» в Барнауле: «Машина времени» и увлекательные опыты

Гостей ожидает увлекательная программа с конкурсами, опытами, квестами и т.д. Фото: Анна СЕМИНА

Всероссийская акция «Библионочь-2021» в Барнауле состоится 23 апреля. Главной площадкой праздника в краевой столице станет библиотека имени Шишкова.

В этом году акция посвящена Году науки и технологий, также приурочена к 60-летнему юбилею первого полета человека в космос. Она пройдет под лозунгом «Очевидное-невероятное!». Гостей ожидает увлекательная программа с конкурсами, опытами, квестами и не только.

Первый этаж

18.00-21.00 Выставка изобретений воспитанников центра «Наследники Ползунова» «Шаг в будущее».

18.00-21.00 Экскурсия в книгохранилище.

Третий этаж

Правое крыло

18.30, 20.00 Познавательная программа об изобретениях алтайских ученых – «Эврика!».

19.00, 20.30 «Изобретательство на Алтае»: играем в настольные игры.

Малый зал

18.30, 19.30, 20.30 «Машинариум»: лекция кандидата исторических наук Сергея Усольцева о шотландском инженере Джеймсе Уатте, российском изобретателе Иване Ползунове и т.д.

Центральный зал

«Машина времени»

18.00 «Очевидное – невероятное». Театрализованное открытие акции «Библионочь-2021».

18.30 Награждение победителей конкурса художественных работ «Александр Невский – Князь-воин». Реконструкция Ледового побоища от клуба исторической реконструкции «Добрыня».

19.30-20.30 Концерт бардовской песни о науке.

20.45 – 21.30 Песочная анимация от Ирины Казанцевой по произведению «Маленький принц».

21.30 «Прекрасное далеко»: церемония закрытия «Библионочи-2021», квадрокоптер-шоу от технопарка «Кванториум.22».

Левое крыло

«Открытый космос»

18.30-21.30 Познавательная программа о космической истории края от Алтайского краеведческого музея: «На пути к звездам».

Восточный зал

18.00-21.30 «Чудское озеро»: книжно-иллюстративная выставка к 800-летию со дня рождения Александра Невского.

Четвертый этаж

Левое крыло

«Планета шестидесятников»

18.00-21.30 «Созвездие винила»: выставка декоративных изделий из виниловых пластинок.

18.30-20.00 «Арт-квартирник»: Вселенная 60-х с Михаилом Чуриловым: слушаем винил и музыкально-лекционную программу об освоении космоса в искусстве и музыке.

20.00-21.30 «Таких не берут в космонавты»: программа от барнаульских музыкантов.

Центральный зал

«Лаборатория всего на свете»

18.30, 19.30, 20.30 Увлекательные опыты из курса физики от центра «Наследники Ползунова».

19.00, 20.00, 21.00 Увлекательные опыты из курса химии от центра «Наследники Ползунова».

Вход на акцию только по действующим читательским билетам. Просроченные перерегистрировать можно до 17.00 23 апреля (в часы мероприятия сектор записи работать не будет). Свежие полученные читательские билеты будут участвовать в традиционном розыгрыше пригласительных на спектакли в алтайские театры, филармонию, а также на концентры оркестра «Сибирь». Розыгрыш состоится во время церемонии закрытия.

Гостей «Библионочи-2021» в Барнауле ждут по адресу: улица Молодежная, 5. Телефон для справок: (3852) 506-616.

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