На Алтае 17 человек осудили за массовые беспорядки в СИЗО

Заключенные вырывали из бетонного пола столы и лавки, развивали видеокамеры и крушили все вокруг Фото: Олег УКЛАДОВ

В Республике Алтай завершился судебный процесс над двумя десятками людей, которые в 2016 году устроили массовые беспорядки в СИЗО-1 УФСИН России по региону. Об этом в четверг, 8 апреля, сообщает пресс-служба республиканского Следкома.

Следствие и суд установили, что утром 22 сентября 2016 года один из заключенных - Айдыс Чыргал - публично призвал остальных устроить бунт.

- Он призвал других лиц, содержащихся в следственном изоляторе, к беспорядкам и уничтожению имущества учреждения. После чего его в одночасье поддержали более 23 заключенных 16-ти камерных помещений, - сообщают в ведомстве.

Сначала зачинщик вместе с пятью другими своими сокамерниками расшатал стол и две лавки, вырвал опоры, на которых они стояли, вмонтированные в бетонный пол, забаррикадировали ими входную дверь.

В это время другие участники бунта повредили и уничтожили камеры наблюдения, установленные внутри помещений. В итоге нанесенный ущерб превысил 157 тысяч рублей, а деятельность следственного изолятора была нарушена.

Восстановить спокойствие сотрудниками УФСИН удалось только через час. По факту массовых беспорядков были возбуждены уголовные дела. Их фигурантами стали 18 человек (один из участников не дожил до суда, в отношении него прекращено уголовное преследование). Расследование длилось долго – только в 2018 году материалы передали в суд. Их совокупный объем составил около 30 томов.

А вот непосредственно суд длился почти 2,5 года. Все дело в том, что обвиняемых было слишком много. За время следствия часть из них уже освободилась и разъехалась по другим регионам. Кто-то успел снова попасть в места не столь отдаленные. Поэтому собрать всех в одно время и в одном месте, при этом с участием 17 адвокатов, было практически нереально.

- Некоторые из осужденных еще в ходе судебного следствия возместили ущерб, однако вину не признал ни один из них, уповая на то, что их действия могут быть переквалифицированы на иной состав УК РФ (ст. 167 УК РФ), по которому предусмотрено более мягкое уголовное наказание, - также отмечают в пресс-службе прокуратуры Республики Алтай.

В итоге 16 из дебоширов суд признал виновным в участии в массовых беспорядках, а зачинщика осудили и за призывы и за участие. Каждый из них в зависимости от своей роли в бунте, получил реальный срок - от от 2,6 до 5 лет.

На данный момент приговор в законную силу не вступил и у них еще есть возможность оспорить вердикт.

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