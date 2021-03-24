В сети проблем и в поиске решений

Фото предоставлено ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго»

Подведение итогов 2020 года для любой компании проходит с учетом того, какой урон нанесла пандемия. Она затронула все отрасли человеческой деятельности, но в каждой есть свои особенности. Существуют также проблемы, которые были до пандемии и остаются актуальными и сейчас. Как прошел 2020 год для энергетиков, какие вопросы им приходилось решать, что запланировано на 2021-й? Об этом рассказал журналистам Николай Пантелеев, директор филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго».

Энергетика - процесс непрерывный

Фото предоставлено ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго»

В 2020 году многие предприятия работали дистанционно или приостанавливали деятельность. У нас это было сделать невозможно. Наш линейный ремонтный персонал не может работать удаленно, все были на своих рабочих местах. Знаете, энергетики - последние, кто покидает населенный пункт; они уходят после того, как ушли даже спасатели. Так было, например, во время наводнений. Энергетика - кровеносная система территории, она должна работать непрерывно. И в пандемию мы ни на минуту не приостанавливали свою работу.

Дистанционный формат, в котором неожиданно оказались офисы, школы, вузы, заставил нас с осторожностью подходить к плановым отключениям: нельзя было навредить потребителям, ведь люди работали и учились дома. Мы старались делать отключения рано утром, поздно вечером или на выходных, - совсем остановить ремонт невозможно.

Фото предоставлено ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго»

Отдельная история - ковидные госпитали. Далеко не все больницы имеют автономные источники питания. Сейчас в крае 14 ковидных госпиталей, каждый «страхует» передвижной дизельный генератор для обеспечения резервного электроснабжения на случай нештатной ситуации. В начале пандемии мы с коллегами подготовили 25 дизельных установок для медицинских учреждений. Одна ДГУ стоит от 3,5 до 5 млн рублей, в зависимости от мощности, и многим больницам не под силу приобрести их оперативно самостоятельно.

К сожалению, в 2020 году в Алтайском крае снизилось потребление электроэнергии как физическими, так и юридическими лицами. Как следствие - выручка меньше, чем планировалось. Снижение потребления никак не сокращает наши расходы, потому что на содержание и обслуживание (вне зависимости от числа отпущенных киловатт-часов) мы тратим одну и ту же сумму.

Из-за снижения потребления, роста цен на материалы и оборудование в 2020 году мы понесли убытков на 370 млн рублей. Тем не менее нам удалось реализовать ремонтную и инвестиционную программы в полном объеме. Ремонтная программа составила более 500 млн рублей, а инвестиции - 770 млн. Эти средства были потрачены на замену и модернизацию оборудования, ремонт подстанций и линий, одним словом, на самое главное - повышение надежности энергоснабжения.

Николай Пантелеев, директор филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго». Фото: предоставлено пресс-службой

Технологическое присоединение в 2020 году

В 2020 году было присоединено более 2000 новых потребителей. Среди новых абонентов фельдшерско-акушерские пункты в селах Киприно, Луговое, Шумилиха, детские сады в Ае и Калмыцких Мысах, школы в Курочкино и Заводском. Качественный состав новых абонентов разный. Большая часть - это физические лица. В последние годы активно развивается строительство пригородных поселков, поэтому большой объем работ по техприсоединению ведется на этой территории. Например, было проведено подключение жилого микрорайона села Фирсово мощностью 1,8 мВт.

Среди вновь присоединенных потребителей много объектов образования и здравоохранения: 24 фельдшерско-акушерских пункта и амбулатории, пять детских садов, центр детского творчества в селе Фирсово, пять школ, 10 крупных производственных предприятий.

Льготное присоединение и неиспользуемые мощности

Есть категория заявителей, плата за техприсоединение к сетям для которых составляет 550 рублей (мощность до 15 кВт, расстояние до электросетевых объектов сетевой организации до 300 м в городских населенных пунктах, до 500 м на территории, не относящейся к городским). Другие заявители с максимальной мощностью до 150 кВт платят 14 тысяч рублей. Это льготные категории. Финансовая доступность этой услуги в таких случаях имеет не только положительную, но и отрицательную сторону. Люди подают заявки, им проводят сети, а они не потребляют энергию, не подключаются. Или подключаются на всякий случай, не планируя потребление, просто это дешево. Недавно мы подключили пасечника в одном из районов края, вели несколько километров линию, и знаете, сколько он потребил энергии? Ноль. А отказать мы ему по закону не можем. В это же время ближайшая от него деревня нуждается в замене опор, но мы тратим средства на одиноко стоящую пасеку. С подобной проблемой сталкиваются и другие регионы. В Хакасии есть «музей опор» - земельные участки, которые жители получили бесплатно, им по льготной ставке провели линии электропередачи, но домов там до сих пор нет, никто не строит. Регионы пытаются решить эту проблему, например в Республике Алтай и Бурятии компенсируют затраты за покупку альтернативных источников энергии (автономных генераторов). Готовится инициатива о повышении льготной ставки, чтобы как-то остановить рост неэксплуатируемых линий. Тут важно понимать - нет никаких других денег, кроме тех, что платят люди за электроэнергию. Линии, ведущие к «пасечнику», оплачивают все жители края.

Фото предоставлено ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго»

Главная проблема - износ фондов

Основная проблема всей энергетической отрасли Алтайского края - высокий уровень износа основных фондов. Он достигает 70 - 75%. Массовое строительство сетей и подстанций проходило у нас в 60 - 70-е годы, что-то установили в начале 80-х. Прошло почти полвека. Чтобы обновить такой объем, никаких тарифов за электроэнергию не хватит. Суммы, необходимые на реконструкцию, исчисляются миллиардами. Это возможно сделать только с помощью специальной государственной программы.

Понимая, что в ближайшие дни она не появится, мы планируем 2021 год из того, что есть. На ремонтную программу заложено 533 миллиона рублей, инвестиции составят 840 млн. Мы будем продолжать повышать качество технической оснащенности, установим реклоузеры - специальное оборудование, упрощающее поиск обрывов, позволяющее сократить перерыв электроснабжения потребителей. Мы увеличим количество «осветленных» подстанций - таких, которые способны передавать данные автоматически. В этом году планируется реконструкция подстанции «Санниковская». Это район, где много коттеджных поселков, и мы уже не можем присоединить новых пользователей. Реконструкция позволит решить проблему.

Мы обслуживаем 55 тысяч километров линий электропередачи, более 300 подстанций и около 12 тысяч КТП. Весь этот огромный комплекс требует непрерывного внимания и постоянной «заботы» для того, чтобы жители Алтайского края не испытывали неудобств из-за возможных отключений электроэнергии.

Евгения Мальцева.