Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 24 марта 2021: более 2,6 тысяч умерших с COVID-19

Заболевших и выздоровевших также становится больше Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае продолжает расти число заболевших коронавирусом. По данным на 24 марта, их уже более 46,2 тыс. человек. При этом выздоровевших – свыше 41,3 тыс., а умерших с COVID-19 – 2604. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Новые случаи инфицирования COVID-19 за минувшие сутки зафиксировали в следующих городах и районах Алтайского края: Барнаул – 39, Рубцовск – 18, Бийск, Завьяловский районы – по 7 заболевших, Поспелихинский район – 6, Алейский район – 3, Славгород, Калманский, Кулундинский, Первомайский, Родинский, Рубцовский, Смоленский, Шипуновский районы – по 2 заболевших, Алейск, Заринск, Камень-на-Оби, Заринский, Краснощековский, Локтевский, Новичихинский, Тальменский, Топчихинский, Третьяковский, Шелаболихинский районы – по одному заболевшему, по данным на 23 марта.

На лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденным коронавирусом – более 1,2 тыс. человек. Кроме того, свыше 400 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

По информации на 23 марта, из общего числа заболевших 460 случаев – завозные, в том числе 190– из-за рубежа; 27976 случай – по контакту с ранее заболевшими. Из 46295 заболевших: 12204 – у больных внебольничной пневмонией, 26419 – у заболевших ОРВИ, в 7672 случаях – бессимптомное течение.

Всего в крае на коронавирус обследовали более 1,2 млн человек.

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