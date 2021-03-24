Алтайский край попал в десятку регионов по росту преступности

Основное увеличение статистика показала по тяжким преступлениям. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае за первые два месяца этого года преступность выросла на 7,6%. Регион оказался в десятке криминального рейтинга страны. Есть в этих списках и соседний Новосибирск, однако там уровень преступности, наоборот, снизился на более чем 17%.

Прирост доли нераскрытых преступлений в Алтайском крае за этот период составил 42,9%. Такие данные приводит МВД России на своем портале. Большинство совершенных преступлений приходится на рецидивистов. По данным портала правовой статистики, всего в крае за это время было совершено чуть более 6 тысяч преступлений. Основное увеличение статистика показала по тяжким преступлениям.

Скриншот отчета

- Это произошло за счет увеличения числа мошенничеств по телефону и интернету, когда с банковских карт жителей похищаются деньги, - рассказал начальник пресс-службы управления МВД по Алтайскому краю Светлана Ляпунова. – Подобная ситуация происходит в целом по всей стране.

Рост активности мошенников начался во время пандемии. Возможно, это связано с тем, что люди стали чаще делать покупки онлайн в связи с закрытием торговых центров, более положительно реагируя на предложения товаров и услуг в интернете.

Скриншот отчета

Наиболее популярными схемами похищения денег в Алтайском крае оказались звонки из банка, по которым лже-сотрудники «спасают» деньги жителей, следом идут обманы фиктивных брокеров и «скам» на авито, когда путем подложных ссылок у людей выманивают данные банковской карты.

Рабочие схемы

Вот, кстати, статистика по Бийску только за один день:

- На удочку аферистов попались четыре человека. Доход мошенников ставил 102 тысяч рублей. Прервал разговор и сообщил об этом полицейским только один человек, - сообщают бийские полицейские.

Или другой случай. 46-летний житель Рубцовска передал аферистам больше 1 млн рублей. Ему позвонил неизвестный мужчина и представился сотрудником службы безопасности банка. Незнакомец сообщил, что неизвестные банковские работники пытаются оформить кредит на его имя, и для того, чтобы денежные средства не оказались в руках мошенников, необходимо опередить их и подать самому заявку на оформление кредита через онлайн-приложение и перевести сумму на безопасный счет.

После этого рубцовчаниа начали закидывать звонками от якобы сотрудников правоохранительных органов. Они просили его помочь им разоблачить аферистов в момент перевода средств и предупредили, что нельзя разглашать государственную тайну о проведении секретной операции даже родственникам. Мужчина согласился и стал действовать по инструкции. Потерпевший оформил на себя кредит через онлайн-приложение, снял деньги и пошел к ближайшему банкомату, где осуществил более 70 операций по переводу денег.

На заметку

Помните, если вам звонят «сотрудники банка» или «сотрудники органов», которые сообщают, что на счете замечены подозрительные операции и для того, чтобы «обезопасить» деньги нужно перевести их на другой счет или даже оформить кредит на ваше имя, чтобы «вычислить преступника», это ложь.

Положите трубку и сделайте ответный звонок на горячую линию банка, страховой компании или в дежурную часть полиции. Так вы сможете подтвердить, что это аферисты, потому что никто не имеет права интересоваться вашим вкладом и запрашивать информацию конфиденциального характера.