Кэшбек за отдых на Алтае в 2021 году: топ популярных направлений региона

В крае пользуются популярностью туры на цветение маральника Фото: Олег УКЛАДОВ

Кэшбек за отдых на Алтае в 2021 году предлагают около 200 российских компаний. 18 марта начался очередной этап программы туристического кешбека. В список направлений для отдыха вновь попал Алтайский край.

Как сообщили в краевом управлении по развитию туризма и курортной деятельности, согласно условиям программы, россияне, желающие отдохнуть на Алтае, могут до 15 июня текущего года купить тур или проживание, а до 30 июня необходимо уже отправиться в поездку.

- Как и прежде, мы хотим дать людям возможность дешевле отдохнуть на майские праздники и в начале лета, тем более, что курортный сезон в этом году открывается с 1 мая. Помимо этого, программа позволяет поддержать бизнес в межсезонье, – отметила глава Ростуризма Зарина Догузова.

Начальник регионального управления по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых на аппаратном совещании в правительстве рассказал, что партнерами программы в нашем регионе выступают больше 25 санаториев, отелей и турбаз:

Санатории

- Эдем;

- Аврора;

- Алтайский замок;

- Россия (Белокуриха);

- Центросоюз-Белокуриха;

- Курорт Белокуриха;

- Алтай-West.

Отели и турбазы

- Золото Алтая;

- Россия;

- Жемчужина Белокурихи;

- На камушках;

- Алтай Подгорица;

- Олимп Парк;

- Долина Алтая;

- Курортный Беловодье;

- На старом месте;

- Облака;

- Турбаза Белокуриха;

- Ая, (Горно-Алтайск);

- Барнаул;

- Алтай Пэлас;

- Тайнинская слобода;

- Лесная сказка;

- 24 часа;

- Алтай Green.

Круизы

- Донинтурфлот.

Больше всего популярностью среди туристов пользуются санатории, туры на цветение маральника, а также ОЭЗ «Бирюзовая Катунь», Тавдинские пещеры, пасеки и сплавы по горным рекам.

К слову, алтайские санатории вошли в ТОП-10 лучших по стране по реабилитации после коронавируса. Наши здравницы разработали собственные программы восстановления здоровья после пневмонии на фоне COVID-19. Длительность восстановления составляет от десяти дней до трех недель. В сутки отдыхающие тратят от 2,1 тысячи рублей, а это одна из самых низких цен на рынке.

Чтобы стать участником программы туристического кешбека, необходимо выбрать и купить один из туров или видов проживания, которые предлагают партнеры на сайте мирпутешествий.рф. Продолжительность отдыха должна быть не менее двух ночей. Сумма возврата составит 20% от цены турпродукта, но не больше 20 тысяч рублей. Деньги придут в течение пяти дней. При этом отдых должен быть оплачен только картой «Мир», зарегистрированной в программе лояльности.

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