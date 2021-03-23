Все должны быть красивы!

Фото: Новосибирский колледж парикмахерского искусства

Именно поэтому будущий абитуриент, желающий посвятить себя индустрии красоты, просто обязан обратить внимание на предложение Новосибирского колледжа парикмахерского искусства. На сегодняшний день он, бесспорно, является ведущим образовательным учреждением в Сибирском федеральном округе по подготовке специалистов данного направления. Прием на обучение специалистов среднего звена осуществляется по следующим специальностям:

- «Технология парикмахерского искусства»

- «Технология эстетических услуг»

- «Стилистика и искусство визажа»

- «Прикладная эстетика» (заочное обучение)

- а также по профессии «Парикмахер».

Международные стандарты

Фото: Новосибирский колледж парикмахерского искусства

В колледже работают высококвалифицированные преподаватели и мастера производственного обучения. Имеется современная учебно-материальная база, которая позволит студентам раскрыть свой творческий потенциал. Отточить навыки учащиеся могут на региональных и всероссийских олимпиадах профессионального мастерства и соревнованиях по международным стандартам WorldSkills.

Перечень документов для поступления в ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж парикмахерского искусства»:

Аттестат (подлинник) + копия - 1 экз.

Копия свидетельства о рождении

Копия паспорта (страница с фото + прописка) - 2 экз.

Фото 3*4 – 4 шт.

Для приема на обучение поступающие проходят обязательные медицинские осмотры (обследования)

Копия сертификата о прививках (все страницы)

Копия медицинского страхового полиса

Копия СНИЛС

Копия ИНН

Фото: Новосибирский колледж парикмахерского искусства

Место встречи:

630079, г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Степная, д. 57.

Телефон приемной директора: +7 (383) 343-38-37.

Телефон приемной комиссии: +7 (383) 343-90-01.

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