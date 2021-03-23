Куда приводят мечты и спутниковый интернет: жители Новосибирска построили мараловодческий комплекс в горах Алтая при помощи высоких технологий

Фото предоставлено компанией РТКОММ

Площадь Алтайского края – 168 тыс. квадратных километров, по этому показателю он занимает 24-е место в России. Неудивительно, что и в наши дни в регионе есть отдаленные населенные пункты, где нет даже сотовой связи, а из достижений цивилизации только проводной телефон. К счастью, жизнь людей меняется к лучшему и в этом им помогает спутниковый интернет.

В ногу со временем

Эксперты отмечают, что на Алтае спутниковые технологии достаточно популярны наряду с другими способами организовать доступ в интернет. Среди клиентов как физические лица, так и представители бизнеса, которые могут пользоваться им даже в самом труднодоступном алтайском селе.

Фото предоставлено компанией РТКОММ

– В регионе реализуют много телекоммуникационных проектов, они помогают повышать качество жизни и мы ощущаем эти позитивные изменения на себе. Ранее разве мог кто-то подумать, что военные технологии спутниковой связи будут доступны для гражданского населения, а теперь такой интернет может подключить каждый. Это доступно и с точки зрения финансовых затрат и технологических ресурсов, – сказал Евгений Зрюмов, министр цифрового развития и связи Алтайского края.

Скоростной интернет – одна из базовых потребностей людей в XXI веке, без него уже трудно представить наши будни. Прогресс не стоит на месте,современные спутниковые технологии появляются даже в отдаленных районах Алтайского края.

– Спутниковый интернет востребован и доступен для подключения в труднодоступных уголках нашей страны, там, где отсутствует классическая проводная связь. А таких территорий, особенно в Алтайском крае еще достаточно. Спутниковый интернет качественно меняет жизнь людей к лучшему, позволяет не просто мечтать, но и реализовывать мечты. И таких историй очень много, – отметил Сергей Ратиев, генеральный директор РТКОММ*.

От заброшенного объекта к успешному бизнесу

Спутниковый интернет уже помог организовать на Алтае успешное мараловодческое хозяйство «Сибирь». Бизнесмен Сергей Кувикин признается, что давно мечтал этим заниматься и купил стадо, а также территорию для питомника. Сейчас он вместе с сыном Николаем разводит маралов в экологически чистой и труднодоступной гористой местности – на границе Алтайского края и Республики Алтай. Чтобы превратить заброшенный объект в успешное хозяйство, пришлось потратить немало времени и сил. В отдаленной местности не было сотовой связи, на помощь пришел спутниковый интернет.

Фото предоставлено компанией РТКОММ

– Связь - основа бизнеса и движения вперед. Спутниковый интернет очень помог нам наладить все необходимые связи, оперативно решать поставленные задачи по развитию бизнеса, – рассказывает Сергей Кувикин. – Основная лаборатория расположена в Новосибирске, а я в – Алтайском крае и при этом всегда остаюсь на связи и могу решить любой вопрос. Кроме того, все наши гости могут в любой момент позвонить домой или просто выйти в интернет с территории нашего маральника. Находясь в глубинке, всегда остаемся на связи и не чувствуем себя оторванными от мира.

За последнее время в хозяйстве выросло поголовье маралов, расширили географию поставок продукции. Сергей Кувикин уверен, что без спутникового интернета было бы крайне сложно добиться столь значительных результатов.

Исполнили мечту

История Сергея Кувикина - не единственный пример.

– Мы искренне рады тому, что с момента подключения спутникового интернета жизнь семьи Кувикиных изменилась к лучшему, а их новые мечты и цели получили надежный инструмент инфокоммуникационной поддержки. История Кувикиных показывает, насколько эффективным может быть использование современных спутниковых решений в самых удаленных и труднодоступных территориях – там, где отсутствует классическая проводная связь. – сообщил, выступая в ходе презентации в Барнауле перед журналистами, генеральный директор РТКОММ Сергей Ратиев. – Проект «Меняем жизнь людей» – часть стратегии развития нашей компании, а социально-ответственная роль лидера среди спутниковых операторов России побуждает нас стремиться к тому, чтобы предоставить массовый доступ к широкополосному интернету и другим услугам связи всем, кому для достижения жизненно важных целей остро не хватает стабильного скоростного доступа во всемирную сеть, уже давно привычного жителям городов.

Фото предоставлено компанией РТКОММ

Благодаря этому проекту в ближайшее время спутниковый интернет появится у Александра Сидорова, старосты горного села Майорка в Чарышском районе. В населенном пункте живут всего 104 человека, а из современных технологий там пока есть только домашний и спутниковый телефоны, а также один таксофон. Староста должен решать многие вопросы, используя стационарную связь, что не очень удобно. Совсем скоро сделать это будет проще, ведь появится возможность выходить в интернет и звонить, используя мобильные приложения.

Справка

Фото предоставлено компанией РТКОММ

РТКОММ (100% дочернее общество ПАО «Ростелеком») является крупнейшим оператором рынка спутниковой связи России. Имея одну из самых разветвленных спутниковых сетей в стране, компания предоставляет услуги связи клиентам в любых труднодоступных местах и на удаленных территориях, где недостаточно развиты или полностью отсутствуют сотовые и проводные телекоммуникации.

*по данным ComNews Research (входит в ГК ComNews), по итогам 2020 года РТКОММ лидирует по количеству подключенных абонентов среди крупнейших российских VSAT-операторов.