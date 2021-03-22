Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 23 марта 2021: больше 46 тысяч зараженных

За сутки было выявлено еще 109 заболевших Фото: Олег УКЛАДОВ

Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 23 марта 2021: за весь период пандемии в регионе зарегистрировали 46188 случаев заражения новой инфекцией. Как сообщили в краевом оперштабе, за сутки было выявлено еще 109 заболевших.

Общая статистика по коронавирусу на 23 марта выглядит следующим образом:

- 46188 зараженных, в том числе 3174 ребенка;

- 41231 выздоровевший;

- 2595 умерших: 1726 – из-за инфекции, 869 – по иным причинам.

В ковидных госпиталях сейчас лечатся 1330 пациентов с ковидом и 421 пациент с пневмонией. В тяжелом состоянии находятся 302 человека 93 из них подключены к ИВЛ. Всего Минздрав развернул 2366 коек, но лишь 615 из них сейчас свободны.

- Из общего числа заболевших 459 случаев – завозные, в том числе 190– из-за рубежа; 27891 случай – по контакту с ранее заболевшими лицами, 12168 – у больных внебольничной пневмонией, 26360 – у заболевших ОРВИ, в 7660 случаях – бессимптомное течение, - подчеркнули в штабе.

Обследовано на коронавирус уже больше одного миллиона 279 тысяч человек. В сутки проводят по 1365 исследований.

Что касается вакцинации, то полностью привиты в крае уже 50749 человек. Еще 26664 человека пока получили лишь первую прививку.