Чем опасны норовирус и ротавирус, которые стали причиной заболевания школьников в Барнауле

В регионе с каждым годом снижается количество заболевших кишечными инфекциями Фото: Олег УКЛАДОВ

В начале марта в барнаульской школе №128 несколько учащихся пожаловались на недомогания. По результатам лабораторных исследований, у детей обнаружили ротавирус и норовирус. Представители минздрава Алтайского края на пресс-конференции 22 марта рассказали, чем опасны эти острые кишечные инфекции и как можно защитить себя и близких.

Заболевших все меньше

В Алтайском крае с каждым годом снижается количество заболевших кишечными инфекциями. В 2020 году зарегистрировали 4,8 тыс. случаев, в 2019-м - 8 тыс. За январь и февраль 2021 года заболели 209 человек, а за аналогичный период прошлого года – 278.

– В регионе отмечается снижение кишечных инфекций вирусной этиологии. Если разложить их на рото- и норовирусы, то тоже можно сказать о снижении. В прошлом году за этот период первых было 165 случаев, а в этом – 115. За аналогичный период 2020 года выявили 134 случая норовируса, а в 2021 – 94, – сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора и санитарной охраны территории регионального управления Роспотребнадзора Ольга Егорова.

Специалист подчеркнула, что эти инфекции имеют сезонный характер. Подавляющее большинство заболевших (94%) – дети до 14 лет. Взрослые же часто бывают бессимптомными носителями.

Алтайские медики Фото: Олег УКЛАДОВ

Эксперты считают, что есть несколько причин снижения числа пациентов с кишечными инфекциями. В этом году коронавирус своим этиологическим фактором подавил другие инфекции. Также из-за COVID-19 многие стали лучше соблюдать правила личной гигиены, а также тщательнее и чаще мыть руки. Кроме того, долгое время люди были разобщены, работали из дома и не выходили на улицу. В связи с этим не было ключевого способа передачи инфекции – контактно-бытового.

Инфекция в школе №128

Ольга Егорова подчеркнула, что по результатам проверки, в учреждении не выявили случаев пищевого отравления, только примеры острой кишечной инфекции – как рото, так и норовирус. Факторы передачи разные, возможно, ротовирус занесли дети, которые не соблюдали меры личной гигиены.

– Норовирусная инфекция чаще бывает при бессимптомном носительстве. Ее выявили среди работников пищеблока, которые стали возможным источником дальнейшего заражения ребятишек, – сказала представитель Ропотребнадзора.

Напомним, ранее мы сообщали, что несколько барнаульской школы №128 не пришли на занятия. Часть из них обратилась к медикам с жалобами на недомогания. Дети говорили о рвоте, расстройстве желудка и температуре. Сейчас учащиеся чувствует себя хорошо, а в школе провели комплекс противоэпидемических мероприятий. С 15 марта там возобновили учебный процесс в прежнем режиме.

В других школах и детских садах Алтайского края в этом году не зарегистрировали вспышек заболеваемости.

При недомогании лучше сразу обращаться к врачу Фото: Олег УКЛАДОВ

Как не заболеть

Галина Филипповна, главный специалист Минздрава Алтайского края по инфекционным болезням у детей, рассказала, что заразиться можно через контакт с другим человеком, пищу и воду. Воздушно-капельный путь передачи для кишечных инфекций не характерен. Важно соблюдать правила личной гигиены.

– Все инфекции начинаются остро. Как правило, со рвоты, подъема температуры, также появляются боли в животе. При этом ротавирус характеризуется более выраженной диареей, – пояснила медик.

Эксперты посоветовали родителям при появлении симптомов кишечной инфекции у ребенка не поддаваться панике, а сразу же обращаться к врачам.

– Когда врача вызывают на второй-третий день, иногда приходится госпитализировать ребенка. Если же специалист приезжает в первый день, то чаще всего лечение, назначенное врачом, дает положительный результат и ребенок остается дома, – добавила Елена Цапко, заместитель главного врача по медицинской части детской городской поликлиники №3.

В среднем при правильном лечении пациент выздоравливает за 5-7 дней.

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