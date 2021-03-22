Пункт назначения. В алтайском селе пенсионерка дважды за день попала в ДТП и выжила

Женщину госпитализировали. Фото: Олег УКЛАДОВ

История чудесного везения, порча или предупреждение – каждый интерпретирует эту историю по-своему, но факт остается фактом – в алтайском селе Сросты 65-летняя пенсионерка дважды за день попала в ДТП и выжила.

Первый раз в аварию женщина попала в обед 18 марта. Она прогуливалась по одной из центральных улиц, как вдруг в нее врезался односельчанин, который не справился с управлением из-за снежного заноса.

Как рассказали «Комсомольской правде» в отделе пропаганды ГИБДД Рубцовска, в результате ДТП женщина получила сотрясение головного мозга, ушиб левой надбровной дуги, ушиб мягких тканей голеней, в также – грудной клетки справа. У водителя изо рта инспекторы учуяли запах алкоголя. Он признался, что накануне вечером пил самогон. Его попросили подышать в трубочку, но промилле на алкотестере показали, что мужчина был трезв на момент совершения ДТП.

С места происшествия женщину на скорой помощи повезли в больницу, но на этом беды не закончились. Как сообщает паблик «Инцидент Рубцовск», не проехав и полутора километров, водитель скорой помощи не справился с управлением и «буханка» опрокинулась. В городском ГИБДД уточнили, что данный случай у них не зарегистрирован, потому что его не оформляли как ДТП.

В итоге женщину все же довезли до рубцовской городской больницы №1. На чем она туда добралась, не уточняется, но, судя по фото в паблике, медики пересадили бабушку в легковой автомобиль.

– После выписки пострадавшей из больницы будет назначена судебно-медицинская экспертиза. Она необходима для того, чтобы оценить степень тяжести вреда, причиненного здоровью. В зависимости от этого будет решать вопрос о применении санкции к водителю, – пояснили в рубцовском ГИБДД.

На данный момент женщина находится в сознании, ее состояние удовлетворительное.

В соцсетях комментаторы по разному интерпретировали эту череду несчастий, но многие увидели в этом что-то мистическое:

– Прям какой-то «Пункт назначения».

– Нагрешила.

– Ведьма однако...

– Порча походу.

– Обыграла смерть.

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