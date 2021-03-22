Мужчина потерял миллион в ходе «секретной операции» мошенников: полиция рассказала, как этого избежать

О том, что преступники не дремлют, полицейские уже неоднократно предупреждали Фото: Олег УКЛАДОВ

Житель Рубцовска хотел помочь полиции выявить мошенников, но сам оказался жертвой преступников. Злоумышленникам удалось похитить у него больше одного миллиона рублей. В краевой полиции уже рассказали, как не оказаться в такой ситуации.

Схема новая – итог традиционный. 46-летнему рубцовчанину позвонил неизвестный мужчина и представился сотрудником службы безопасности банка. Он рассказал, что мошенники пытаются оформить кредит на имя мужчины. Чтобы этого не допустить, нужно опередить их и самому подать заявку через онлайн-приложение, а кредитные средства перевести якобы на безопасный счет.

Но и этого было мало. Мошенники вошли во вкус и предложили жертве стать героем "экшн-фильма": они позвонили с другого номера, представились сотрудниками правоохранительных органов и попросили мужчину поучаствовать в секретной операции, чтобы вычислить аферистов. Участие в операции якобы составляет государственную тайну, поэтому рассказывать что-либо о суперсекретной операции было запрещено даже родственникам!

После того, как «шпион» согласился помочь, ему выдали инструкции: оформить кредит, снять деньги и перевести все на счета по номерам телефонов. Всего рубцовчанину пришлось провести 70 операций по переводу 1 миллиона 107 тысяч рублей!

О том, что преступники не дремлют, полицейские уже неоднократно предупреждали граждан. Чтобы обезопасить себя, нужно помнить о том, что для безопасности средств никакие переводы совершать не нужно.

- Как правило, абонент, который представляется сотрудником безопасности банка или правоохранительных органов, сообщает о том, что на вашем счете замечены подозрительные операции и для того, чтобы «обезопасить» денежные средства нужно перевести их на другой счет или даже оформить кредит на ваше имя, чтобы «вычислить преступника». Это ложь! Не поддавайтесь на уловки мошенников! Положите трубку, - напомнили в главном управлении.

Кроме того, вы можете проверить информацию, позвонив на реальную горячую линию банка, в страховую компанию или в дежурную часть полиции. Там вам подтвердят, что средства под защитой, а звонят вам не «сотрудники службы безопасности», а преступники.

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