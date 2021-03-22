Водитель на больничном. В Барнауле разбираются, почему трамвай поехал по центру города без управления

Инцидент произошел на пересечении проспекта Красноармейского и улицы Партизанской. Скриншот с видео "Инцидент Барнаул"

В администрации Барнаула начали расследования происшествия с «трамваем-беспилотником». Напомним, 19 марта очевидцы сняли на видео, как по Красноармейскому проспекту мчится неуправляемый вагон. Сначала его пыталась остановить женщина-кондуктор, но погоня не увенчалась успехом. Она споткнулась и упала, а вагон продолжил двигаться к перекрестку. Следом на кадрах появился водитель, который, по всей видимости, находился с другой стороны трамвая. Возможно, он вышел его починить, а в этот момент вагон тронулся. Буквально рискуя жизнью, мужчина пытался остановить неугомонный трамвай. В какой-то момент он смог зацепиться за поручни, но сорвался и чуть не попал под колеса трамвая, но все же успел увернуться. В конце концов, мужчине все же удалось залезть в кабину и обуздать транспорт.

Для расследования причин инцидента в администрации города создали специальную комиссию:

– О данном происшествии администрации города стало известно 20 марта. Утром 21 марта глава города Вячеслав Франк провел оперативное совещание с участием заместителей главы администрации города, руководителями комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи, МУП «Горэлектротранса». По поручению главы города создана комиссия по расследованию происшествия, осуществляются действия по установке причин и обстоятельств случившегося, прокомментировали в мэрии.

О пострадавших не сообщалось. Результаты проверки будут известны позднее. В МУП «Горэлектротранс» «Комсомольской правде» рассказали, что на данный момент водитель находится на больничном после пережитого стресса.

Автор ролика написал в паблике «Инцидент Барнаул», что было очень жутко наблюдать за происходящим.

– Если это результаты изношенной техники, на которую закрывают глаза, то недолго ждать новых видео уже с летальным исходом. В данном случае трамвай катился с горки вниз и мог бы набрать приличную скорость, но все обошлось. Самое неприятное – это видеть, как человек борется за жизнь, и ты не понимаешь, как ему помочь. Думали, водителя напополам колесами переедет. В такие моменты у любого начнут ноги подкашиваться, как у кондуктора, которая в панике поняла, чем все может закончиться, – написал автор ролика .

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