"... А кушать хочется всегда!"

Фото из архива «Новосибирского колледжа пищевой промышленности и переработки».

Что бы ни происходило в человеческом обществе, какое бы направление развития ни выбирала цивилизация, неизменным остается только одно – наша с вами потребность в еде. Именно поэтому специалисты пищевой промышленности и переработки будут востребованы всегда – наравне с учителями и врачами.

Сегодня российская пищевая и перерабатывающая промышленность представлена почти тридцатью отраслями и подотраслями, где трудятся порядка 1,20 миллиона человек по всей стране.

При этом свои умения в производстве применяют специалисты как со средним специальным, так и с высшим образованием.

Чтобы получить профессию инженера пищевой промышленности, нужно проучиться в институте минимум 5 лет. Пекарей, кондитеров, технологов пищевого и перерабатывающего производства сегодня выпускают колледжи, училища и техникумы на базе 9 и 11 классов.

ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж пищевой промышленности и переработки» считается одним из ведущих сибирских учреждений СПО, готовящих кадры для пищевой промышленности.

Фото из архива «Новосибирского колледжа пищевой промышленности и переработки».

«Новосибирский колледж пищевой промышленности и переработки»

Учебное заведение имеет богатую историю и славные традиции, истоки которых берут начало в далеком 1929 году.

Тогда при тресте хлебопекарной промышленности была создана группа будущих пекарей из 30 человек. Тогда свои двери и открыло единственное в Сибири профессиональное училище по подготовке хлебопеков и кондитеров.

Вот уже на протяжении 90 лет этот ссуз широко известен как достойное учебное заведение, заинтересованное в подготовке профессионалов.

Учебно-производственные процессы ГАПОУ НСО «НКППиП» нацелены на подготовку и переподготовку высококвалифицированных рабочих и специалистов для хлебопекарной, кондитерской, молочной и мясоперерабатывающей промышленности Сибирского и Дальневосточного регионов.

О профессиях и специальностях

ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж пищевой промышленности и переработки» ведет набор по следующим направлениям:

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О ресурсном центре

С целью совершенствования системы профессионального образования и обучения по современным технологиям в условиях реального производства на базе колледжа создан Ресурсный центр по подготовке специалистов пищевой и перерабатывающей промышленности (хлебопекарной, кондитерской, молочной и мясоперерабатывающей).

Здесь же, на его производственной площадке проводится региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по компетенции «Хлебопечение» и демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills, предполагающий оценку компетенции путем наблюдения за выполнением трудовых действий в условиях, приближенных к производственным.

«В реализации своей миссии мы опираемся на три базовых принципа: высокий профессионализм, качество и практико-ориентированное обучение. Наш учебно-производственный центр оснащен самым современным оборудованием, приближенным к лучшим отечественным и зарубежным образцам, что позволяет не только обеспечить подготовку востребованных на рынке труда специалистов, но и сократить период их профессиональной адаптации на предприятиях пищевой индустрии», - говорит Михаил Романченко, директор ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж пищевой промышленности и переработки».

О педсоставе

Обучение ведут высококвалифицированные специалисты, преподаватели первой и высшей категорий. Многие неоднократно отмечены почетными грамотами и благодарственными письмами городского, регионального и федерального уровней. Есть среди них и почетные работники сферы образования, дипломанты областных конкурсов разных лет «Учитель года», «Мастер года», «Лучший педагогический работник Новосибирской области».

Свою работу преподаватели колледжа организовывают так, чтобы обучение обучающихся было интересным, личностно ориентированным и развивающим. Проводят для обучающихся увлекательные мастер-классы, педагогические конференции, круглые столы, семинары.

О достижениях

Обучающиеся колледжа регулярно занимают призовые места на соревнованиях профессионального мастерства; конкурсах технического творчества и рационализаторства, фестивалях художественного творчества учащейся молодежи:

- Конкурс-смотр составов «Почетного Караула» проекта «Вахта Памяти» - 1-е место

- Фестиваль национальных культур «Мы вместе» - лауреат 3-й степени

- Военно-спортивный конкурс «Я готов к защите Отечеств» - 1-е место

- Конкурс лирико-патриотической песни «Поём о славе России» - лауреат 3-й степени

- Конкурс «Лучшая народная дружина города Новосибирска - 2020» и «Лучшее ООПН города Новосибирска - 2020» в номинации «Лучшее ООПН города Новосибирска 2020 по проведению мероприятий гражданско-правового воспитания среди студенческого сообщества» - 2-е место

- «Арт-Профи плакат» в рамках Регионального этапа Всероссийской Программы «Арт-Профи Форум» - лауреат 1-й степени

В феврале 2021 года в г. Новосибирске состоялся VIII Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Новосибирская область - 2021 по компетенции «Хлебопечение» в возрастной категории от 16 до 22 лет, который проходил на базе колледжа.

А также в феврале 2021 года в г. Новосибирске состоялся VIII Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Новосибирская область - 2021 по компетенции «Кондитерское дело», в котором обучающаяся колледжа стала бронзовым призером.

О студенческой жизни

Колледж приветствует и поощряет активную жизненную позицию молодых людей и создает все условия для их всестороннего развития. В ГАПОУ НСО «НКППиП» действует Студенческий совет, Совет общежития, общественное объединение правоохранительной направленности, волонтерское движение, кружковая деятельность, а также спортивные и творческие объединения. Так что скучать обучающимся не приходится!

О библиотеке

В колледже работает библиотека площадью 77,7 кв. м. Книжный фонд представлен более 7500 экземплярами книг учебной литературы. Библиотека осуществляет формирование библиотечного фонда в соответствии с профилем колледжа, учебными планами и информационными потребностями пользователей. Начата работа по внедрению библиотечной программы «ИРБИС 64», отвечающая всем международным требованиям, предъявляемым к современным библиотечным системам.

Об общежитии

Иногородним обучающимся колледж предоставляет места в общежитии. Здание располагается напротив учебного корпуса и рассчитано на 130 мест.

Здесь постарались сделать пребывание обучающихся наиболее уютным, комфортным и безопасным. Пропускной режим в общежитии обеспечивает частное охранное предприятие.

Обучающиеся проживают по 2-3 человека в комнате. На каждом этаже имеются две кухни и два санузла, оборудована душевая. В комнате самоподготовки обучающихся могут выполнять домашние задания и другие самостоятельные работы. В ней стоят ученические столы и стулья, книжные шкафы, один компьютер и один телевизор. Имеются учебники, видеофильмы, которыми проживающие имеют право пользоваться. Еще в общежитии оборудованы прачечные, в которых установлены стиральные машинки, сушилки, гладильные доски, утюги.

О трудоустройстве

Фото из архива «Новосибирского колледжа пищевой промышленности и переработки».

И, пожалуй, самое главное - по окончании обучения выпускники колледжа успешно трудоустраиваются на предприятия, связанные с производством хлеба, кондитерских и макаронных изделий, молочных и мясных продуктов.

Стоит отметить, что учебное заведение помогает обучающимся найти работу. У колледжа налажены тесные связи со многими потенциальными работодателями: АО «Хлебообъединение «Восход», ЗАО «Хлебокомбинат «Инской», ООО «Торгово-производственная компания «Авангард-Хлеб», ОАО «Бисквитно-кондитерская фабрика «Сибирячка», АО «Новосибхлеб», АО «Агрофирма «Лебедевская», ОАО «Оптовая компания «Вимм Билль Данн», ЗАО «Маслосырзавод «Сузунский», ООО «Мясоперерабатывающий завод «Торговая площадь», ООО «Комбинат полуфабрикатов «Сибирский Гурман», ООО «НовоНиколаевское подворье», ЗАО «Коченёвская птицефабрика», ООО «Торговый Холдинг Сибирский Гигант», «Бахетле», ЗАО «Племзавод «Ирмень»

Контакты и режим работы приемной комиссии

с 20 июня по 15 августа

понедельник-пятница с 9: 00 до 16:00

перерыв на обед: с 12:00 до 13:00

Выходные дни: суббота, воскресенье

ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж пищевой промышленности и переработки»

630032, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Планировочная, д. 7/2

+7 (383) 351-74-23; +7 (383) 351-79-01

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