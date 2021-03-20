Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 21 марта 2021: прививку теперь можно сделать только в медучреждениях

В Барнауле перестали работать мобильные пункты. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае за минувшие сутки зарегистрировано 113 новых случаев заболевания коронавирусом. Из больниц выписались 84 пациента, умерло 11 человек, у всех из них смерть наступила непосредственного от ковида.

На сегодняшний день общее число заболевших коронавирусом составляет почти 46 тысяч человек, в том числе более трех тысяч детей. Большая часть пациентов уже выздоровела. Умерло 2568 человек, все взрослые. 1705 из них скончались от коронавируса, иные причины смерти установлены в 863 случаях.

Сегодня в крае насчитывается 300 тяжелобольных пациентов, из них 95 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

Тем временем в регионе набирает обороты заболеваемость ОРВИ. Как сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора, за неделю с 8 по 14 марта зарегистрировали 18,7 тыс. случаев респираторных инфекций. В аналогичный период прошлого года больных ОРВИ меньше на 15,5%. Большая половины заболевших – это дети до 14 лет.

Вакцинация от коронавируса продолжается, но теперь сделать прививку можно только в больницах. С 20 марта в Барнауле перестали работать мобильные пункты из-за недостатка вакцины.

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