Три спорткомплекса начнут строить в Алтайском крае в 2021 году

Проект будущего ФОКа в Барнауле Фото: предоставлено пресс-службой

В четверг, 18 марта, министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев рассказал журналистам о том, какие объекты начнут строить в 2021 году.

Пока зеленые

Наконец-то очередь подошла не только до долгостроев, но и до новых объектов.

- На сегодняшний день мы вплотную подошли к тому, чтобы приступить к строительству двух спортивных комплексов и одной ледовой арены, - сообщил министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев. - Первый ФОК появится в Барнауле на улице Юрина, 197А, второй – на улице Сиреневой, 42. Ледовый каток будет построен в Бийске на улице Воинов-Интернационалистов, 80 (рядом со стадионом «Прогресс», - прим.ред.). Стоимость первых двух объектов около 150 миллионов рублей. Более точная сумма появится после проведения всех конкурсных процедур, когда определится подрядчик. Со своей стороны мы сделали проект, и он прошел экспертизу. В этом году должно начаться строительство, а в 2023-м мы уже начнем эксплуатацию данных спортивных объектов.

Объект в Бийске, по понятным причинам, стоит намного дороже. Его «цена» составляет около 350 млн рублей. Из них 250 миллионов – это федеральные средства. Согласно правилам софинансирования, краевой бюджет должен предоставить 1% от этой суммы, а остальноев идеале «раскидывается» на бюджет города и бизнес-партнеров.

Минспорт надеется, что этот объект все же получится возвести в рамках государственно-частного партнерства. Поэтому в настоящее время ведется поиск соинвесторов.

- Нам этот вариант выгоден. С одной стороны муниципалитет готов всю сумму вложить, но понимая все перспективу дальнейшего развития, мы хотим видеть здесь государственно-частное партнерство, - добавляет министр. - Это такой формат, когда инвестор вкладывается, а потом он будет управлять этим объектом. Мы все понимаем, как бы мы не любили чиновников, но бизнес - более эффективный управленец, тут даже сравнивать не надо. Сейчас этап рассмотрения заявок на заключение концессионного соглашения. По правилам, в этом случае вклад бизнеса должен быть не менее 20%, то есть не менее 70 млн рублей. Но так как это конкурс, то, возможно, бизнес захочет вложить и все 100 млн. Для муниципалитета этот вариант будет наиболее выгоден.

Уже на следующей неделе в Бийске состоится встреча главы города и Алексея Перфильева, на которой рассмотрят поступившие предложения.

Что касается ФОКов в Барнауле, то их наполняемость пока еще остается под вопросом. Да, это будут многофункциональные залы, но какие именно секции зайдут в них – не известно.

- Я к этой теме подошел бы через год. Это универсальный зал. Своего рода спорткомплекс «Победа» только дешевле. Чем наполнить? Подумаем. Они подойдут и для игровиков, и для единоборств. Думаю, самое время говорить об этом только когда будет готовая «коробка» и начнется отделка, - говорит чиновник.

Если говорить в целом о реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни», то на сегодняшний день наш край входит в состав зеленой группы регионов. То есть, проще говоря, все идет по плану. Выделяемые средства своевременно осваиваются.

Министр спорта Алексей Перфильев Фото: Анна СЕМИНА

- На сегодняшний день мы вправе претендовать на дополнительный объект стоимостью 250 млн рублей, - поясняет министр.

Если сложить всю выделяемую для региона сумму с учетом данной «хотелки», то получается порядка 1,5 млрд рублей за пять лет.

«Криминалистрой»

Если возвращаться к старым объектам, то ситуация пока на стадии решения. В частности, речь зашла о ледовом комплексе на проспекте Сибирском, 52. С 2014 года по большому счету работы на нем никакие не велись. Перспективный проект, который задумывался как настоящий дом хоккея и как основная арена для главной краевой хоккейной команды (тогда еще «Алтай») и для спортшколы «Алтай», с годами превратился просто в тренировочную базу, но и она до сих пор стоит мертвым грузом.

- Это недострой, долгострой, криминалистрой… На этот объект у нас подтверждено финансирование на ближайшую трехлетку. Дополнительный документ появился в феврале. В нем прописана сумма 850 миллионов рублей. В КАИПе на 2021 год мы видим там первую сумму – 150 млн. Коллеги из минстроя обещают, что уже в понедельник объявят аукцион. Надеюсь, до середины апреля наконец-то объявится подрядчик. Нам важно чтобы аукцион не просто отыгрался, а нашелся человек, у которого есть ресурсы достроить эту арену, - говорит Алексей Перфильев.

По его словам, еще на 2020 год на Сибирский, 52 выделялось 50 миллионов, но пандемия внесла свои коррективы. Так что потребовалось пересмотреть планы. Но финансирование на 850 млн рублей уже точно подтверждено. Так что дело за малым – определиться с подрядчиком.

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