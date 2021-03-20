В Алтайском крае вкладчики Форбанка смогут вернуть свои деньги

Ранее вкладчики запаниковали, что потеряли доступ к деньгам из-за лишения Форбанка лицензии. Фото: Олег УКЛАДОВ

Деньги алтайским вкладчикам Форбанка вернут через Сбербанк. Об этом «Комсомольской правде» рассказали в Агентстве по страхованию вкладов.

Ранее вкладчики запаниковали, что потеряли доступ к деньгам из-за лишения Форбанка лицензии. К примеру, в такой ситуации оказалась барнаульская некоммерческая организация «Ступени», помогающая детям с аутизмом. На счету у НКО лежало 245 тысяч рублей, которые предназначались для реабилитации больных детей и оплату коммунальных платежей. Председатель НКО Светлана Рахно выразила опасения, что деньги уже нельзя будет вернуть.

Выплачивать страховое возмещение агентство начнет с 23 марта.

– Выплата страхового возмещения вкладчикам банка в Алтайском крае будет осуществляться в 17 населенных пунктах, включая Барнаул, Южный, Бийск, Новоалтайск, Тальменка. ПАО Сбербанк на основании агентского договора с Агентством будет осуществлять прием заявлений, иных необходимых документов и выплату возмещения вкладчикам АО КБ «ФорБанк» в течение не менее 1 года, – сообщили в пресс-службе Агентстве по страхованию вкладов.

Клиенты Сбербанка могут подать заявления через «Сбербанк Онлайн» без посещения офиса.

Официальное сообщение с детальной информацией о месте, времени, форме и порядке приема заявлений будет размещено 22 марта 2021 года на сайте Агентства в сети.

Напомним, ЦБ отозвал лицензию у «Форбанка» за нарушение требования законов в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Барнауле собирают подписи против повышения цен на проезд

Стоимость проезда должна вырасти на три рубля (подробнее)