Сценарий неприемлем. Из-за единого тарифа на электроэнергию жителям Алтайского края придется платить больше

Власти пытаются найти способ, как объединить тарифные зоны, не повысив при этом нагрузку на жителей Алтайского края. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Москве под руководством зампреда правительства РФ Александра Новака прошло совещание по вопросу введения единого тарифа для Республики Алтай и Алтайского края. Во встрече приняли участие главы двух регионов - Олег Хорохордин и Виктор Томенко.

На совещании обсудили, как изменится плата населения и тарифы для бюджетных организаций и бизнеса, если ввести единых тариф для двух Алтаев. Дело в том, что для многих потребителей тарифы в Республике Алтай почти на 70% выше, чем в Алтайском крае. Высокие тарифы в регионы связаны со значительной протяженностью электросетей, горной местностью и низкой плотностью населения. При этом на территории нет промышленных предприятий, которые бы были крупными потребителями электричества.

– При создании единой зоны тарифы для всех потребителей независимо от того, где они находятся - в Республике Алтай или Алтайском крае, - будут усредняться. Это приведет к резкому снижению тарифов против действующих сегодня в Республике Алтай и незначительному (1,5-2%) повышению в Алтайском крае. Однако такой сценарий развития ситуации, конечно же, неприемлем для потребителей Алтайского края, – отмечают в пресс-службе правительства Алтайского края.

Власти пытаются найти способ, как объединить тарифные зоны, не повысив при этом нагрузку на жителей Алтайского края. Пока что оптимальный вариант не выбран.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Барнауле собирают подписи против повышения цен на проезд

Стоимость проезда должна вырасти на три рубля (подробнее)