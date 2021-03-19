На Алтае шестилетняя девочка провалилась в колодец с водой

Фото: пресс-службы СУ СК по Республике Алтай.

В Республике Алтай 6-летняя девочка провалилась в колодец с ледяной водой. ЧП произошло 18 марта около 18.30 в селе Майма недалеко от ледового дворца Атлант. У девочки была тренировка по фигурному катанию.

Ребенок заигрался, залез на сугроб и покатился вниз, не заметив, что прямо перед ней открытый люк колодца водосточной системы. Мать попыталась ей помочь, но не смогла достать ребенка и побежала за помощью. В итоге девочку вытащили охранник спортзала и мужчина, который пришел на тренировку.

Ледовый дворец.

Малышка провела в воде всего около пяти минут, но даже этого хватило, чтобы получить переохлаждение первой степени. Ее сразу отвезли в республиканскую детскую больницу – сейчас ее здоровью ничего не угрожает. А региональный следственный комитет начал проверку.

- Следователям предстоит выяснить обстоятельства и установить лиц, отвечающих за надлежащее обеспечение безопасности коммунальных объектов на территории. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в СК.

Зачастую подобные нарушения квалифицируются по статье 238 УК РФ (Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) или 293 УК РФ (Халатность). К ответственности могут привлечь должностное лицо, которое было обязано следить за территорией. Санкция статьи 238 УК РФ подразумевает разные виды наказания от штрафа до лишения свободы на срок до двух лет. Самое строгое наказание за халатное отношение к своим обязанностям подразумевает арест до трех месяцев.