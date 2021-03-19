В Алтайском крае отменили режим самоизоляции для граждан 65+ и разрешили ночные мероприятия

На сегодняшний день в крае зарегистрировано свыше 45,7 тысяч зараженных. Фото: Олег УКЛАДОВ

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко внес изменения в «антиковидный» указ. Послабления коснулись нескольких пунктов.

Во-первых, в регионе отменили режим самоизоляции для граждан старше 65 лет, а также лиц, страдающих хроническими заболеваниями. Уже с 1 апреля Фонд социального страхования прекратит выплаты больничных работающим пенсионерам. В краевом правительстве послабления мер объясняют многочисленными просьбами от работодателей, у которых есть сотрудники этого возраста.

– В адрес правительства края многократно обращались руководители различных учреждений, в том числе культуры, образования, в которых работает много граждан старше 65 лет, с просьбами разрешить данным специалистам выйти на работу. Правительство региона заняло позицию осторожного, постепенного снятия ограничений с учетом эпидемиологической ситуации. Сегодня эпидситуация позволяет принять такое решение, – сообщили в пресс-службе правительства.

Также полностью отменены ограничения для проведения развлекательных и досуговых мероприятий. В предыдущей редакции указа предоставление «развлечения» были запрещены с 23 часов до 6 часов.

Изменения вступают в силу 21 марта.

Отметим, на сегодняшний день в крае зарегистрировано свыше 45,7 тысяч зараженных ковидом. Выздоровело более 40,8 тысяч. Умерло 2544 человека.

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