Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 19 марта 2021: мобильные пункты вакцинации закрываются на время

В медучреждениях вакцинация против коронавируса продолжится. Фото: Олег УКЛАДОВ

За прошедшие сутки в Алтайском крае зарегистрировано 114 новых случаев заболевания коронавирусом. Выздоровевших больше – выписалось из больниц 135 пациентов. Также в регионе зарегистрировано 11 новых смертей, COVID-19 стал причиной летального исхода в девяти случаях. Общее число заболевших коронавирусной инфекцией на сегодняшний составляет 45743 человека.

Тем временем в регионе продолжается вакцинация от ковида. Общее количество поставленной вакцины в Алтайский край составило 80 642 комплекта (компонент I + компонент II). По данным на утро 18 марта в крае прививается 76 293 человека, в том числе: 30 400 человек получили первую прививку, 45 893 человека полностью привиты - получили две прививки.

Из-за недостатка вакцины временно приостановили работу мобильных комплексов в Барнауле. Всего в краевой столице два таких пункта. Как сообщили в пресс-службе Минздрава Алтайского края, комплексы не закрываются, а лишь временно приостанавливают работу. Мобильник пункт возле ТЦ «Весна» закрылся, комплекс возле ТЦ «Пионер» будет работать до субботы, 20 марта.

При этом в медучреждениях вакцинация против коронавируса продолжится.