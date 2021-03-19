Включает свет, кварц и двигает мебель: медиков алейского ковидного госпиталя кошмарит привидение

Коллектив ковидного госпиталя в Алейске Фото: из личного архива героя(ев) публикации

В конце марта будет ровно год, как коронавирус появился в Алтайском крае. Сколько страшных историй медики пережили за это время, но вот привидение – такое впервые. О том, что за призрак завелся в роддоме, как прошел пандемийный год, и с чем еще медикам пришлось столкнуться в стенах госпиталя, «Комсомолке» рассказала врач-терапевт Алейского ковидного госпиталя Екатерина Рыльская.

Год как день

Екатерина работает в госпитале Алейска с первого дня его открытия. В прямом смысле она – первопроходец.

- Я отлично помню день, когда привезли первых зараженных. 25 мая нам позвонили из Минздрава и сказали: «У вас два часа на организацию госпиталя, привезут первых больных». Начался мандраж, было очень страшно, но после первого захода в госпиталь немного отпустило. Думали уже о том, что нужно спасать людей и бороться за их жизни. Сначала даже не знали, как одеваться и раздеваться в этих защитных костюмах, про вирус тоже толком ничего не известно, лишь потом уже приноровились и делились с коллегами, - вспоминает Екатерина.

Всем тем, кто отработал год в таких жутких условиях, хоть звание ветерана присуждай: настоящая война, страх и смерть, разлука с родными. Когда Екатерина перешагнула порог госпиталя, он стал для неё не только рабочим офисом, но и домом: первая смена длилась три месяца.

- Дома ждали муж и кошка, но уходить из больницы было нельзя, так как могли заразить близких. Поэтому жили все на базе госпиталя. По вечерам с родными говорили по видеосвязи, иногда приезжал муж – постоим на расстоянии через заборчик, поговорим и все, - добавила героиня.

Бедная мурлыка за это время так соскучилась по хозяйке, что, несмотря на недомогание после операции, ринулась к ней навстречу. Долгожданую встречу с питомцем по имени Муся Екатерина даже сняла на видео.

«Тяжелых мониторили каждый час»

В октябре-ноябре, когда в Алтайском крае наступил пик заболеваемости, в госпитале было много тяжелых пациентов, койки с кислородом оказались все заняты, а врачам приходилось чуть ли не ночевать у кроватей больных.

- Самых тяжелых пациентов нужно было мониторить каждый час, пристально следить за ними. А тут еще и коллеги начали заражаться. Рук было мало. Когда оставалось совсем мало докторов, то появлялись мысли бросить все и уйти. Но потом удавалось брать себя в руки и дальше - в бой, - добавляет медик.

Кстати, сама Екатерина тоже переболела ковидом. Причем тесты даже не показали наличие инфекции, а вот компьютерная томография вирус выдала.

- Нам тогда только привезли аппарат как раз, поэтому я была тестируемой пациенткой. КТ показала пневмонию, а на десятый день пришли антитела, - говорит собеседница «Комсомолки».

Коллектив ковидного госпиталя в Алейске Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Но, как призналась Екатерина, самое тяжелое было – не переболеть самой, не пережить разлуку с мужем, а видеть, как умирают пациенты:

- Страшно, когда понимаешь, что ты не можешь им ничем помочь. И больше всего было обидно, что люди сидели дома, были напуганы самоизоляцией и толпами в поликлинике, не обращались за помощью и даже не вызывали врача на дом. Случаи были запущенные, больные сгорали на глазах. Я до сих пор пофамильно помню всех пациентов.

Призрак роддома

Городской роддом Алейска, на базе которого открыли первый госпиталь – небольшое двухэтажное здание. По словам Екатерины, когда только началась пандемия, и пациентов было не так много, был заполнен лишь первый этаж. В это время со второго начали доноситься непонятные звуки…

- На второй этаж ходила лишь санитарочка. Она протирала пыль в палатах, так как должны были привезти еще пациентов. И вот однажды я сижу в ординаторской и заполняю журнал, слышу скрежет на втором этаже, как будто кто-то двигает здоровенные советские шкафы, и думаю про себя: «Санитарочка наша кровати двигает, наверно». И вот я иду в нашу комнату, где мы жили, и оттуда выходит та самая сотрудница, на втором этаже была явно не она. Стало не по себе, - рассказывает Екатерина.

Когда второй этаж был заселен новыми больными, шум на время прекратился. А позже вернулся: звуки были настолько громкими, что начали жаловаться пациенты. При этом врач утверждает, что все окна на этаже были закрыты, а двери заперты на ключ, чтобы больные туда не поднимались.

Более того, медики начали замечать, что на этаже кто-то включает свет и кварц. Происходило это в разных палатах и, как правило, в вечернее или ночное время. По рассказам работников госпиталя, даже если ночью, переборов страх, пойдешь и выключишь лампы, то на утро все равно обнаруживаешь их включенными. Не мистика ли?

- А в августе приключилась ситуация с пульсоксиметром. Медсестры после вечернего обхода вернулись в ординаторскую и видят, что прибор показывает параметры – сатурацию и пульс, как у пациента с тахикардией. Рядом - ни души. Возможно, какой-то глюк, но батарейки были новые. Еще некоторые девочки рассказывают, что иногда им будто мерещится, что за ними стоит женщина в красном халате, - добавила врач.

Реальность или просто выдумка – думайте сами. Смертей в этом больничном здании было немало. Возможно, какая-то душа так и не смогла обрести покой и теперь мается. Медсестры, кстати, в эту историю верят и теперь стараются не ходить по одному.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Теперь мне ничего не страшно». Как барнаульская певица устроилась работать санитаркой в ковидный госпиталь

Она проработала там два месяца (подробнее)