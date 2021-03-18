ТОП-5 детских фотографий чемпиона мира по легкой атлетике Сергея Шубенкова

Сергей Шубенков только в 12 лет определился, что хочет заниматься легкой атлетикой Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Уже больше десяти лет имя барнаульского спортсмена Сергея Шубенкова не сходит со страниц не только спортивных изданий, но время от времени он появляется и в светской хронике. Сегодня мы представляем несколько кадров из юности будущего чемпиона.

Сергей с мамой Фото: из личного архива героя(ев) публикации

В отличие от своей старшей сестры Марины (она старше Сергея на 12 лет), которая никогда не испытывала трепетных чувств к спорту, Сергея мама брала на тренировки и постепенно он приобщился к физкультуре. Пробовал себя во многих видах спорта: футбол, бокс, хоккей, плавание, спортивная аэробика, волейбол. Наверное проще сказать в каких секциях он не появлялся. А вот в 12 лет принял участие в легкоатлетических соревнованиях «Шиповка юных». И, надо признать, с успехом: в двоеборье (бег на 60 и 400 метров) занял второе место.

Сергей с папой Фото: из личного архива героя(ев) публикации

- Помню, мне очень понравилось приходить и выигрывать вот так, «с бухты-барахты». С тех пор я начал следить за легкой атлетикой, - признается спустя годы сам Сергей.

Однажды он пришел к маме и сказал, что хочет заниматься легкой атлетикой. Надо ли говорить, что для многократной чемпионки СССР Натальи Шубенковой, мамы юного спортсмена, это была двойная доза бальзама на душу: во-первых, она постоянно заставляла его заниматься в секциях, чтобы сын не болтался без дела после школы, а во-вторых, он решил пойти по ее стопам!

Сергей (третий справа во втором ряду) в футбольной команде Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Именно поэтому в детском фотоальбоме Сергей Шубенкова можно найти и фотографии где он в футбольной форме, и где он в секторе для прыжков в длину, и где он на турнике, и, разумеется, перепрыгивает барьеры. Как уж без них-то?

С самого детства Сергей занимался в группе заслуженного тренера России Сергея Клевцова. Уже в сознательном возрасте, когда получал предложения сменить место жительства, категорично отвечал отказом, что, мол, без наставника никуда не поедет и признается, что без него чемпиона бы никакого не получилось.

Сергей на турнике Фото: из личного архива героя(ев) публикации

- В моем случае тренер – это буквально все. Точно знаю, что без него не было бы Сергея Шубенкова, ни как человека, ни как спортсмена мирового уровня, - говорит Шубенков.

Сергей в секторе для прыжков Фото: из личного архива героя(ев) публикации

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