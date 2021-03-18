Сильный мороз и много снега: синоптик рассказала о рекордах зимы на Алтае

Сумма выпавших осадков варьируется от 49 мм в Родино до 241 мм в Змеиногорске Фото: Олег УКЛАДОВ

Минувшая зима в Алтайском крае была холодной и снежной. Средняя температура воздуха в регионе составила -13...-19 градусов, что на 1…3 градуса ниже нормы и местами в предгорьях соответствовало ей. О рекордах минувшего времени года «Комсомольской правде – Барнаул» рассказала Людмила Сырых, начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского Гидрометцентра.

Холоднее -47 градусов

В течение зимы был отмечен один период с сильными морозами (с 26 по 28 декабря 2020 года) и один с аномально холодной погодой ( с 1 по по 9 января 2021 года). Самую низкую температуру в Алтайском крае крае минувшей зимой зафиксировали 27 декабря на метеостанции Бийск-Зональная: столбик термометра опустился до отметки -47,4 градуса. Кроме того, в Барнауле в этот же день было очень холодно: -41,7 градусов ниже нуля.

Теплее всего зимой в Алтайском крае было 19 февраля в Солонешном и Белокурихе. В этот день столбик термометра поднялся до отметки +15 градусов. В Барнауле же теплее всего было 8 февраля: +3,2 градуса.

Много снега

Количество выпавших осадков варьируется от 49 мм в Родино до 241 мм в Змеиногорске. Это соответствует 120-150% , местами в предгорьях 150-200% от нормы. Больше всего снега за сутки в крае выпало 4 февраля 2021 года в Змеиногорске – 36 мм, а в Барнауле -7,8 мм.

Синоптики напомнили, что прошлая зима в Алтайском крае также была снежной, однако очень теплой, со средней температурой воздуха -8...-10 градуса. Это на 3…6 градусов выше нормы. Сумма выпавших осадков колебалась от 60 мм в Чарышском до 32 6 мм в Змеиногорске, в 1,5-2 раза превысила норму.

Ранее мы сообщали о том, что с 16 по 21 марта погода в Алтайском крае будет нестабильной. Если в первую половину недели регион будет находиться во власти морозов, то уже к концу этой пятидневки заметно потеплеет. В некоторых районах на выходных столбик термометра может подняться до отметки +16 градусов. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

До +16 градусов. Мощная волна тепла обрушится на Алтайский край

Синоптики рассказали о погоде в Алтайском крае с 16 по 21 марта (подробнее)