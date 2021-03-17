Культовый режиссер Эмир Кустурица пообещал приехать на Алтай

В этом году Шукшинские дни на Алтае пройдут с 20 по 24 июля Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Эмир Кустурица, известный режиссер, двукратный обладатель «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля, подтвердил свою готовность принять участие в Шукшинских днях на Алтае в 2021 году. Об этом, а также о том, как именно пройдет фестиваль на пресс-конференции 17 марта сообщила министр культуры Алтайского края Елена Безрукова.

Именитый режиссер Эмир Кустурица планировал посетить Алтайский край еще в 2020 году. Однако тогда из-за пандемии коронавируса фестиваль Шукшинские дни на Алтае впервые отменили и поездка не состоялась. В итоге часть событий фестиваля провели в онлайн-формате, а Шукшинский кинофестиваль в соответствии с требованиями организаторов все же состоялся в офлайне осенью.

Кустурица сообщил, что готов стать гостем фестиваля в 2021 году и посетить Алтай. Наибольшую известность режиссер получил после выхода картин «Жизнь как чудо» «Время цыган», «Андерграунд» и «Черная кошка, белый кот».

Сейчас в Алтайском крае уже начали подготовку к Шукшинским дням:

– Пока для себя держим в «скобках» проведение массовых мероприятий, которые предполагаю очень большое количество людей. Это открытие фестиваля возле памятника Шукшину в Барнауле, «красную дорожку», праздник на Пикете,– сказала Елена Безрукова. – С форматом их проведения мы определимся чуть ближе к лету, с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки. Все мероприятия, которые планируются на закрытых площадках, где фиксированное количество зрителей, состоятся в любом случае. Это кинофестиваль, литературные встречи, музейные проекты и мероприятия в сфере народного творчества.

Министр добавила, что в этом году повторно пригласили литераторов, которые не смогли приехать в прошлом году. Среди них писатель Григорий Служитель, автор романа «Дни Савелия».

В этом году Шукшинские дни на Алтае пройдут с 20 по 24 июля.

Напомним, ранее мы сообщали, что информация о том, что на Алтай может приехать известный кинорежиссер Эмир Кустурица просочилась в СМИ еще весной, но вскоре из-за масштабного распространения коронавируса были закрыты международные границы. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

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