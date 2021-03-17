Сбежавшего на Алтае опасного бандита, бывшего спецназовца задержали в Новосибирске

Бывший спецназовец ГРУ Валерий Вобликов

16 марта в Новосибирске был задержан осужденный Валерий Вобликов. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН. Бывший спецназовец ГРУ Генштаба, лидер бандитской группировки 50-летний Валерий Вобликов был объявлен в розыск в начале марта. Тогда после оглашения приговора краевого суда, он ловко сбежал с браслетом слежения.

Силовиков Вобликов обводит вокруг пальца уже не первый раз. Так, в 2005 году лидер преступной группировки бежал во время этапирования, тогда он скромно попросился в туалет, после этого разоружил и положил охрану.

Однако самым хитроумным и легендарным стал его побег из новосибирского СИЗО в 2006 м году… Тогда на свидание к нему приехал младший брат. Во время встречи родственники переоделись и старший Вобликов спокойно вышел из тюрьмы в одежде брата, оставив младшенького в камере. После скрывался на даче с горячо-любимой женой. После на суде, когда его доставляли, было больше автоматчиков, чем прочих присутствующих. Бывшего спецназовца боялись все.

За годы пока Вобликов сидел в местах не столь отдаленных, силовики, видимо, потеряли бдительность. При этом преступник отсидел только семь лет вместо 19, выйдя досрочно как слепец (подсел один глаз).

На скамье подсудимых «слепой» оказался по давнему делу. Его обвинили в том, что, будучи в тюрьме, он организовал разбойное нападение на семью косихинского фермера. После того, как в краевом суде зачитали приговор, преступника и след прослыл вместе с браслетом...

Искали Вобликова более десяти дней.

- Теперь он заключен под стражу и будет этапирован в исправительное учреждение, - сообщает пресс-служба УФСИН.

Была ли в этот раз преступником рядом его супруга (как это было в прошлые разы) правоохранители не уточняют.