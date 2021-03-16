Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 17 марта 2021: второе место по числу медицинских добровольцев

Больше тысячи добровольцев весь год помогали жителям края Фото: предоставлено пресс-службой

Алтайский край занял почетное второе место среди сибирских регионов по числу медицинских добровольцев.

За доброе дело

Прошел уже почти год с того момента, как в Алтайском крае был выявлен первый инфицированный коронавирусом, а 18 марта 2020 года было подписано соглашение о сотрудничестве между волонтерами-медиками, Министерством здравоохранения Алтайского края и Алтайским государственным медицинским университетом. За это время больше тысячи добровольцев оказали адресную помощь более 40 тысячам жителей региона. Они привозили им продукты, доставляли медикаменты и предметы первой необходимости. Кроме того, привлекались к работе в медицинских организациях, помогали своим коллегами, проводили Дни доноров и не только.

- На данный момент волонтеры-медики привлечены к оказанию помощи учреждениям здравоохранения Алтайского края. Они работают в call-центрах, регистратурах, осуществляют доставку рецептурных и льготных лекарств, - рассказывают в региональном минздраве.

По итогам своей деятельности Алтайский край среди регионов Сибирского федерального округа занял по числу медицинских добровольцев второе место, а также волонтеры-медики стали лучшими в конкурсе «Лучшее добровольческое движение на территории Алтайского края». 28 волонтеров за бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции #МыВместе были награждены грамотой и медалью президента России. Пять ребят получили благодарственные письма за подписью президента.

Свыше 45,5 тысяч

На сегодняшний день, по данным оперативного штаба региона, в Алтайском крае насчитывается свыше 45,5 тысяч инфицированных – это данные за неполный год пандемии. Только за минувшие сутки прирост составил 115 случаев: Барнаул – 28, Бийск – 13, Рубцовск – 10, Камень-на-Оби – 7, Павловский район – 5, Славгород, Бийский, Поспелихинский, Родинский районы – по 4 заболевших, Заринск, Новоалтайск, Крутихинский район – по 3 заболевших, Алейск, Немецкий национальный, Ребрихинский, Романовский, Рубцовский, Тальменский, Топчихинский районы – по 2 заболевших, Алейский, Благовещенский, Быстроистокский, Волчихинский, Красногорский, Кулундинский, Первомайский, Тогульский, Троицкий, Усть-Калманский, Усть-Пристанский, Чарышский, Шелаболихинский районы – по 1 заболевшему.

Из общего числа зараженных смогли выкарабкаться больше 40,5 тысяч пациентов, а продолжают борьбу с вирусом 1376 человек, которые получают лечение в ковидных госпиталях и 461 пациент с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19. Они также находятся в больницах.

- Количество тяжелобольных – 321, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 106, - добавляют в оперштабе.

На домашнем наблюдении остаются 26 бессимптомных вирусоносителей и 352 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19.

Не смогли побороть болезнь уже 2521 человек (+9). Из них 1664 скончались от коронавируса, а остальные по иным причинам.