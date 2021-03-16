В Барнауле «неравнодушный» прохожий сначала спас пенсионерку, а потом ее ограбил

Злоумышленник выхватил у женщины сумку в подъезде. Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

В Барнауле случайный прохожий сначала помог бабушке выбраться из сугроба, а затем ограбил ее. Его жертвой стала 80-летняя пенсионерка, не подозревавшая, что ее спаситель окажется злоумышленником.

В день инцидента пожилая женщина решила заплатить за квартиру. Всего в банке она сняла 50 тысяч рублей, часть из них сразу отдала за квартплату.

– Когда я вышла из кассы, никого рядом не было. Я обычно хожу по центральной улице, но на этот раз решила пройти через дворы. А там снега по колено, я провалилась! – рассказала пенсионерка.

На помощь к ней подбежал мужчина, который помог выбраться из снега и решил довести до дома. Когда зашли в подъезд, он начал настойчиво подгонять старушку.

– Он мне все говорил: «Иди быстрей, иди быстрей». Я думаю – а что это он меня гонит? Соседка потом мне сказала, что он торопился все сделать, пока в подъезде никого не было. Когда мне оставалось пройти до квартиры полтора лестничных пролета, он наклонится, вырвал у меня из рук сумку и побежал, а я за ним! А что, спрашивается, за ним бежать? Я забыла, что мне 80 лет уже, – смеется женщина.

Пенсионерка позвонила по номеру 02, и полицейские моментально приехали на место. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, подозреваемого задержали по горячим следам. Задержанный 68-летний мужчина признался в содеянном и рассказал, что на момент совершения преступления он был пьяным. У него изъяты сумка с документами и денежные средства.

На данный момент возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабеж».

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