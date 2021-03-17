После ковида: какую реабилитацию предлагают алтайские санатории

Лучше всего, если реабилитация будет проходить под надзором врачей Фото: Олег УКЛАДОВ

Пациенты, выздоровевшие от коронавируса, далеко не всегда сразу приходят в норму. Зачастую у них происходят сбои в организме, и возникает необходимость в восстановительных процедурах. О том, как правильно и без ущерба здоровью прийти в себя рассказывают алтайские медики.

Ковид выбирает слабое место

После ковида у пациентов часто происходит обострение хронических заболеваний, считает Оксана Корвякова, главный врач санатория «Белокуриха».

– Ковид всегда выбирает слабое место. У кого были проблемы, например, с поджелудочной железой, после коронавируса она пострадает еще больше. Также и с другими системами организма. Если же были слабыми легкие, ковид там «присядет» сильнее, чем в других органах, – рассказала врач.

Причем коронавирус не протекает бесследно даже, если человек болел в легкой форме. По словам барнаульского врача-реабилитолога Юрия Якубова, среди наиболее встречающихся симптомов у легких пациентов – одышка, слабость и сохраняющийся кашель. У тяжелых пациентов ковид может вызвать более серьезные последствия вплоть до отказа внутренних органов, пояснил врач.

Неправильно считать, что восстановление после ковида нужно только пожилым людям, болевшим в тяжелой форме. Наоборот, сейчас среди пациентов санаториев и реабилитационных центров много людей и среднего возраста.

– Обычно возраст наших пациентов начинается от 40 и доходит примерно до 60 лет, – уточнила Оксана Корвякова.

Главный врача КГБУЗ «Краевой лечебно-реабилитационный центр озеро Яровое» Галина Васильева подтвердила слова предыдущего спикера. По данным медика, в центр все чаще начали обращаться люди среднего возраста.

Вода, ЛФК и дыхательная гимнастика

В Интернете описано множество способов восстановления после ковида. Но лучше всего, если реабилитация будет проходить под надзором врачей – дома или в реабилитационном центре/санатории.

Как пояснил Юрий Якубов, в России врачи стараются следовать рекомендациям Союза реабилитологов России: людям, переболевшим ковидом, показана дыхательная гимнастика, беговая дорожка в течение пяти минут с минимальной нагрузкой и силовые упражнения. Обязательны также прогулки на свежем воздухе, ЛФК и правильное, сбалансированное питание, включающее в себя витамины и микроэлементы.

В санаториях к вышеописанным рекомендациям врачи добавляют определенные процедуры.

– В первую очередь пациентам, переболевшим ковидом, мы назначаем физиопроцедуры, направленные на восстановление легких, ингаляции, магнитотерапию, дыхательную гимнастику, массаж. Если у человека есть проблемы с костно-мышечной системой, мы присоединяем грязелечение, парафинолечение, которое благотворно влияет на суставы, – пояснила Галина Васильева.

Белокурихинские медики утверждают, что громадная польза есть у местной воды, обладающей целебными свойствами. По словам Оксаны Корвяковой, ковид провоцирует внутрисосудистое тромбообразование. Вода из местных источников с высоким содержанием оксида азота положительно влияет на процесс внутрисосудистого свертывания.

Есть ли эффект?

Пока алтайские медики собирают статистику по пациентам, восстановившимся после ковида. Но врачи все же отмечают – людям становится лучше.

– Вдохновляет, у нас уже прошла партия людей после ковида, и мы можем утверждать – эффект от санаторно-курортного лечения очень хороший. Даже тяжелым пациентам становится лучше. Причем в городах-курортах людям зачастую становится лучше благодаря целебному воздуху, – считает Оксана Корвякова.

Медики с Ярового также говорят о пользе воздуха, который напитывается целебной силой озера. По словам Галины Васильевой, заметны изменения в состоянии пациентов в начале заезда и после. Люди чувствуют себя лучше и уезжают здоровыми как в физическом, так и в психологическом плане.

Рекомендации медиков постоянно меняются, поскольку ковид – новое заболевание. Но ехать на восстановительные процедуры нужно только после рекомендации лечащего врача. В домашних условиях медики советуют пациентам ограничиться дыхательной гимнастикой.