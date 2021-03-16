Банкомат «съел» деньги и не зачислил их на карту: рассказываем, как вернуть свои кровные

При сбое в работе банкомата обязательно нужно сохранить чек Фото: Олег УКЛАДОВ

Банкомат «съел» 7 тысяч рублей, но ничего не зачислил на карту. Такая история произошла с барнаульцем Даниилом Решетовым.

- Я хотел закинуть на банковскую карточку семь тысяч рублей . Банкомат деньги «съел», карту «выплюнул», но зачисления не произошло. В ответ аппарат выдал две квитанции – обе с сообщением об ошибке. На чеке было написано, что нужно обратиться в обслуживающее отделение банка, - рассказал молодой человек.

В отделении банка барнаульцу предложили заполнить заявление о сбое в работе банкомата: в нем нужно было указать свои данные, номер банкомата, описать ситуацию и приложить квиток, сообщающий об ошибке.

- Сказали, что мое заявление будет рассмотрено в течение 30 дней. Вернут ли мне деньги – никто ничего не обещал. Я планировал погасить кредит - с этой целью и закидывал деньги на карту... В итоге ушел из банка с пустыми карманами и карточкой. Хорошо, что была «заначка». А если бы я всю зарплату свою закинул на счет? - негодует житель краевой столицы.

Как пояснил «Комсомолке» барнаульский юрист Константин Швец, если банкомат «вредничает», то желательно запечатлеть данный факт на фото или видео. При этом обязательно нужно сохранить чек, как и сделал герой нашей публикации, - это документальное доказательство вашей правоты.

- Далее нужно позвонить на горячую линию банка и уточнить, зафиксирована ли сама операция. В этот же день желательно обратиться в ближайший филиал с претензией о некачественно оказанной услуге с приложением копии чека. В претензии можно заявить одно из требований: зачислить банковскую карту сумму, вложенную в банкомат, или вернуть денежные средства наличными через кассу банка, - подчеркнул эксперт.

Сотрудник одного из ведущих российских банков Всеволод Кузнецов добавил, что срок рассмотрения обращений в банках разный, но обычно это занимает от нескольких дней до месяца, так как проводится специальное расследование. Дело в том, что схему с «прожорливыми» банкоматами используют мошенники, поэтому банк должен убедиться, что, действительно, произошел системный сбой.

Примерно такой же алгоритм действий необходим и в случае, если банкомат зажевал и не отдает вашу карту. Правда, тогда лучше заблокировать карточку, ведь если банкомат в один момент решит её вернуть, то ваши деньги могут оказаться не в тех руках.

Кстати, герою нашей публикации Даниилу удалось вернуть кровные денежки: спустя всего два дня все семь тысяч были благополучно перечислены ему на карту!

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