Спортсмены-колясочники приняли участие в чемпионате по бодибилдингу

В Барнауле прошел открытый чемпионат и первенство Алтайского края по бодибилдингу. Фото: Олег УКЛАДОВ

В минувшие выходные в Барнауле прошел открытый чемпионат и первенство Алтайского края по бодибилдингу.

Заявку на участие подали 75 атлетов не только из нашего региона и Республики Алтай, но также из Иркутской, Кемеровской, Новосибирской области, но даже из Тывы, Москвы, Якутии. За честь Алтайского края боролись больше 50 спортсменов, по итогам турнира они завоевали 37 медалей, из которых 16 – высшей пробы.

В Барнауле прошел открытый чемпионат и первенство Алтайского края по бодибилдингу. Фото: Олег УКЛАДОВ

Разумеется, самая большая интрига развернулась в абсолютных категориях, где в ожесточенной борьбе сошлись самые рельефные и грациозные, и порой, результаты удивляли, кажется, даже самих судей. Однако одной из самых интересных категорий все же были бодибилдеры с поражением опорно-двигательного аппарата. В нашем случае это были колясочниками. Весь цивилизованный мир уже пришел к тому, что на подобных соревнованиях участвуют не только лица с ПОДА, но и ампутанты и другие спортсмены. Теперь наконец-то запрос на эту категорию появился и в Сибири. Пока что участников не так много (трое), но желания заниматься в тренажерном зале и работать над собой у этих парней ничуть не меньше, чем и абсолютно здоровых.

В Барнауле прошел открытый чемпионат и первенство Алтайского края по бодибилдингу. Фото: Олег УКЛАДОВ

В итоге, в категории спортсменов с ПОДА лучшим стал Роман Чернов, «серебро» досталось Владиславу Нартову, а третье место занял Артем Птичкин. Все являются представителями Алтайского края.

- Я крайне доволен тем, как выступили спортсмены Алтайского края. В этом году у нас сформировалась большая и профессиональная команда, которая показала класс на соревнованиях. Некоторые наши атлеты и вовсе смогли удивить всех в приятном смысле: например, очень уверенно выступила Таня Золотухина, которую теперь с уверенностью можно называть новой звездой в нашем крае, также порадовал Антон Подкользин. На своем уровне достойно выступили Нина Алексеева, Татьяна Леер, Артем Андреев и Евгений Константинов. Также я очень рад, что у нас появились новые номинации, новые участники. Это говорит о том, что наш спорт развивается. Надеюсь, так будет и дальше, - прокомментировал «Алтайскому спорту» прошедшей турнир президент краевой Федерации бодибилдинга Денис Капустин.

В Барнауле прошел открытый чемпионат и первенство Алтайского края по бодибилдингу. Фото: Олег УКЛАДОВ

По итогам чемпионата и первенства Алтайского края будет сформирован состав сборных команд, которые представят наш регион на чемпионате Сибири. Он состоится 21 в Омске. Далее спортсмены отправятся на Кубок России в Краснодар (22-25 апреля).

В Барнауле прошел открытый чемпионат и первенство Алтайского края по бодибилдингу. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле прошел открытый чемпионат и первенство Алтайского края по бодибилдингу. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле прошел открытый чемпионат и первенство Алтайского края по бодибилдингу. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле прошел открытый чемпионат и первенство Алтайского края по бодибилдингу. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле прошел открытый чемпионат и первенство Алтайского края по бодибилдингу. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле прошел открытый чемпионат и первенство Алтайского края по бодибилдингу. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле прошел открытый чемпионат и первенство Алтайского края по бодибилдингу. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле прошел открытый чемпионат и первенство Алтайского края по бодибилдингу. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле прошел открытый чемпионат и первенство Алтайского края по бодибилдингу. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле прошел открытый чемпионат и первенство Алтайского края по бодибилдингу. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле прошел открытый чемпионат и первенство Алтайского края по бодибилдингу. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле прошел открытый чемпионат и первенство Алтайского края по бодибилдингу. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле прошел открытый чемпионат и первенство Алтайского края по бодибилдингу. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле прошел открытый чемпионат и первенство Алтайского края по бодибилдингу. Фото: Олег УКЛАДОВ