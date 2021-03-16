До +16 градусов. Мощная волна тепла обрушится на Алтайский край

Погода в Алтайском крае с 16 по 21 марта Фото: Олег УКЛАДОВ

С 16 по 21 марта погода в Алтайском крае будет нестабильной. Если в первую половину недели регион будет находиться во власти морозов, то уже к концу этой пятидневки заметно потеплеет. О причинах таких изменений, а также о том, какой именно будет температура воздуха в крае, в разговоре с «Комсомольской правдой – Барнаул» сообщила Людмила Сырых, начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского Гидрометцентра.

В начале этой рабочей недели Алтайский край находится под влиянием антициклона. Во вторник сохраняется спокойная морозная погода, в ночь на среду местами столбик термометра может опуститься до отметок -25 градусов. Затем с каждым днем температура воздуха будет повышаться на 1-2 градуса, в ночные часы к выходным, 20 и 21 марта, будет уже до -15 градусов.

В четверг, 18 марта, с прохождением теплого фронта северного циклона на большей части региона пройдет снег. Местами возможно усиление ветра, метели. На следующей день осадков не ожидается, но с приближением южного циклона усилится ветер и температура воздуха продолжит повышаться. Уже в пятницу днем в южный районах будет оттепель: 0…+5 градусов

– Затем станет еще теплее. Алтайский край будет находиться в теплом секторе южного циклона, и 20 марта столбики термометра в дневные часы поднимутся до отметок +4…+9 градусов, а в предгорьях до +11…+16 градусов, – сказала синоптик.

Она добавила, что мощная волна теплой погоды будет кратковременной. В последующие дни возможен заток холода.

Погода в Алтайском крае с 16 по 18 марта 2021 года

Погода во вторник, 16 марта

Днем в Алтайском крае ожидается -7...-12 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами туман, изморозь. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный, 3-8 м/с.

В Барнауле днем температура воздуха составит -8...-10 градусов. Преимущественно без осадков. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный, 3-8 м/с

Погода в среду, 17 марта

Ночью в регионе будет -15...-20 градусов, местами до -25 градусов. Преимущественно без осадков. Местами туман, изморозь. На дорогах сильная гололедица. Ветер южный, 3-8 м/с.

Днем в Алтайском крае ожидается -4...-9 градусов. Местами по западу небольшой снег. В утренние часы местами туман, изморозь. На дорогах сильная гололедица. Ветер южный, 3-8 м/с, местами по северо-западу порывы до 14 м/с.

В краевой столице ночью прогнозируют -17...-19 градусов. Преимущественно без осадков. На дорогах сильная гололедица. Ветер южный, 3-8 м/с.

В Барнауле днем температура воздуха составит -5...-7 градусов. Преимущественно без осадков. На дорогах сильная гололедица. Ветер южный, 3-8 м/с.

Погода в четверг, 18 марта

Ночью в регионе будет -10...-15 градусов, местами в предгорьях до -22 градусов. Небольшой, местами умеренный снег, метели. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Днем в Алтайском крае ожидается 0...-5 градусов. Небольшой, местами умеренный снег, метели, по югу мокрый снег, гололедные явления. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 16 м/с.

В краевой столице ночью прогнозируют -12...-14 градусов. Временами небольшой снег. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный, 4-9 м/с.

В Барнауле днем температура воздуха составит -3...-5 градусов. Временами небольшой снег. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный, 4-9 м/с, порывы до 14 м/с.

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