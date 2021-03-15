Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 16 марта 2021: более 2,5 тысяч умерших с COVID-19

Общее число заболевших превысило 45,3 тыс. человек Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае продолжает расти число заболевших коронавирусом, с начала пандемии их уже более 45,3 тыс. человек. При этом выздоровевших более 40,5 тыс., а умерших с COVID-19 – 2512, сообщает оперштаб региона.

На лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденным коронавирусом – свыше 1,3 тыс. человек. Кроме того, более 450 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Новые случаи инфицирования COVID-19 за минувшие сутки зафиксировали в следующих городах и районах Алтайского края: Барнаул – 31, Камень-на-Оби – 9, Рубцовск – 8, Бийск – 7, Поспелихинский, Родинский районы – по 5 заболевших, Славгород, Кулундинский район – 4, Алейск, Заринск, Новоалтайск, Бийский, Быстроистокский, Крутихинский, Михайловский, Немецкий национальный, Ребрихинский, Романовский, Солтонский, Топчихинский районы – по 2 заболевших, Алейский, Благовещенский, Бурлинский, Ельцовский, Заринский, Зональный, Калманский, Красногорский, Мамонтовский, Рубцовский, Тогульский, Угловский, Усть-Калманский, Усть-Пристанский, Хабарский, Чарышский, Шелаболихинский, Шипуновский районы – по 1 заболевшему, по данным на 15 марта.

– Из общего числа заболевших 455 случаев – завозные, в том числе,. 190– из-за рубежа; 27298 случаев – по контакту с ранее заболевшими. Из 45397 заболевших: 11949 – у больных внебольничной пневмонией, 25826 – у заболевших ОРВИ, в 7622 случаях – бессимптомное течение, – добавили в оперштабе в понедельник.

Всего в Алтайском крае на коронавирус обследовали более 1,2 млн человек.

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