Что может остановить рост цен на топливо в Алтайском крае

Рост цен можно остановить. Фото: Олег УКЛАДОВ

Барнаульцы в панике - с начала года цены на бензин растут постоянно. И, похоже, предела этому повышению нет. Чего ждать дальше, рассказал вице-президент Российского топливного союза Юрий Матвейко.

- На цену повлияло несколько факторов. Один из них - скачок цены на нефть. Если в конце года она составляла около 50 долларов за баррель, сейчас стоимость колеблется в районе 70 долларов. На сегодняшний день оптовая цена на топливо во многих регионах РФ выше розничной. Нефтяным компаниям выгоднее ограничить производство топлива из-за высоких налогов, и часть его экспортировать, сегодня это интереснее, чем продавать его на внутреннем рынке, - говорит Юрий Матвейко.

На сегодня рост составил около 2% по рознице. По данным Алтайкрайстата, с начала года в регионе розничная стоимость бензина марки АИ-92 в среднем выросла почти на 1 рубль (с 41,01 рублей до 41,83 рублей за литр), АИ-95 (с 43,08 рублей до 43,94 рублей). За весь 2020 год стоимость бензина в России увеличилась в среднем на 2,6%, а в Алтайском крае цены снизились.

Кроме того, на ценообразование повлиял недостаточный после выхода из ограничительных мер объем производства продукции, наблюдается увеличение потребления нефтепродуктов, что и приводит к дефициту, который толкает цены вверх.

- Если нефтяные компании всегда обеспечивают свою розницу в полном объеме, то частным АЗС приходится тяжелее всего. Представьте, надо купить тысячу тонн, а на бирже предлагают только 300, ты будешь покупать топливо по любой цене. У нас 85 регионов и практически везде такое напряжение. Топлива во многих регионах просто недостаточно для нормальной и стабильной работы АЗ, - говорит эксперт.

При таком нерыночном ценообразовании на частных АЗС цена может быть значительно выше, чем у нефтяной компании, не потому что предприниматель много наценил, а потому что нефтяные компании оптом торгуют дороже, чем в розницу. Для предотвращения подобных ситуаций, в 2018 году на рынке был разработан такой инструмент как демпфер. Чтобы компании не увозили нефтепродукты, им из бюджета компенсировали часть разницы между экспортной и внутренней ценой. В связи с тем, что сейчас изменились условия, правительству необходимо принимать экстренные меры.

- Если демпфер не скорректировать, или не понизить ставки акцизов на нефтепродукты, как в 2018 году (с каждой тонны бензина, к примеру, мы платим около 12 тысяч рублей налога), цены на бензин будут продолжать расти. Это может привести также к тому, что с рынка продолжат уходить независимые операторы. Самое печальное, что и нефтяные компании закрывают и сокращают свою розничную сеть. Раньше у крупнейшей нефтяной компании в регионе было больше 100 заправочных станций, сегодня их около 80. Это говорит, о том, что им финансово невыгодно заниматься розницей, - считает Юрий Витальевич.

Сейчас решение за правительством, в ближайшее время у вице-премьера Александра Новака должно пройти совещание, на котором обсудят ситуацию и должны принять конкретные решения. Это должно предотвратить и сбалансировать рост цен на внутреннем рынке, но, по крайне мере, он не должен превышать инфляцию. Ситуация очень сложная, с одной стороны бюджет, с другой стабильность на топливном рынке страны.