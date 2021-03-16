В Рубцовске уже в 17 раз народный театр представил благотворительный спектакль

Спектакль "Обыкновенное чудо" прошел с аншлагом Фото: Олег УКЛАДОВ

В Рубцовске состоялась премьера спектакля Городского Благотворительного фонда «Развитие» «Обыкновенное чудо» по мотивам пьесы Евгения Шварца.

Роль на вес золота

Это уже 17-я по свету постановка Фонда. Спектакль был подготовлен на средства Фонда президентских грантов в рамках проекта «Благотворительность – образ жизни». Его цель – популяризация в городском обществе благотворительной деятельности.

Идея спектакля заключается в том, что роли в нем исполняют непрофессиональные актеры, а все вырученные от продажи билетов средства направляются на благотворительные цели. Причем, как рассказывают в «Развитии», из года в год количество желающих постичь лицедейство не уменьшается. Конкурс на вакантные роли составляет несколько человек на место. Так что с самого начала постановки просто обречены на успех!

В этом году роли достались бизнесменам, чиновникам, политикам, директорам крупных предприятий, врачам и специалистам бьюти-сферы. И только лишь один из них был профессиональным актером – Николай Ковбас, звезда театра и кино, сценарист, режиссер. Он несколько месяцев готовился в Москве, чтобы принять участие в благотворительной акции рубцовчан.

Улучшенный скалодром Фото: Олег УКЛАДОВ

- Я сам родился в маленьком провинциальном городе на Урале. Он даже еще меньше Рубцовска. Там у нас были народные театры. Профессиональных вообще не было. Так что театром занимались только энтузиасты, - рассказывает Ковбас. – Я помню, как на сцену в спектакле «Снегурочка» выходила моя мама. У нее было всего две фразы, но я сидел в зале, видел ее такую красивую на сцене, какая она у меня молодец! Я видел много хороших людей, которые в обычной жизни были строителями, а сами играли… Возможно это как-то повлияло на мой выбор, я поехал в Москву и поступил в театральный. Мой слепой дедушка, инвалид войны, он тоже ставил спектакли в народном театре, а мама, будучи тогда маленькой девочкой, бегала по сцене и передавала его указания. Так что у меня с людьми, которые любят играть на сцене, которые непрофессионалы, крепкие детские связи.

Когда Николай узнал, что в далеком сибирском городке Рубцовске уже 20 лет любители ставят благотворительные спектакли, то без раздумья принял приглашение.

- Я восхищаюсь такими людьми! Мне нравится, когда интересно. Я много снимаюсь у студентов. Причем бесплатно, если мне нравится сценарий. Все надеюсь, что появится новый Тарковский, - говорит артист.

Готовился к спектаклю он один, имея на руках только видеозаписи репетиций. Впервые в полном составе актерская труппа собралась только за день до премьеры. В этом была самая большая трудность.

- Все люди занятые и то у одного дела, то другого вызвали на работу. Наш режиссер надеялся, что хотя бы на сам спектакль все соберутся, - признается директор Городского благотворительного фонда «Развитие» Татьяна Буканович.

С заботой о детях и братьях меньших

Вообще все, за что бы ни взялись эти неравнодушные люди, получается. Иначе бы, наверное, Фонд не просуществовал бы два десятка лет. За эти годы были реализованы десятки социально-значимых проектов. Главная миссия «Развития» - объединение ресурсов бизнеса, власти и некоммерческого сектора для улучшения качества жизни города Рубцовска.

Что это может быть? Свои проекты представляют энтузиасты, которые «горят» любимым делом. В их числе оказался Сармен Оганесян. На средства полученного гранта он смог приобрести сабли, сабельные маски, электрокуртки и тренировочные перчатки для детей, занимающихся в секции фехтования. Причем возможность заниматься также появилась у детей с ограниченными возможностями здоровья.

На средства гранта в Рубцовске приобрели оборудование для секции фехтования Фото: Олег УКЛАДОВ

Другой проект был представлен станцией туризма и экскурсий. Ее руководитель Светлана Сергеева на средства гранта смогла модернизировать скалодром. Теперь он имеет более сложный рельеф, который можно использовать не только для тренировок, но и для проведения соревнований.

- Да, конечно, за эти годы уже и в Бийске, и в Барнауле были построены скалодромы на порядок круче, чем наш, но и мы стараемся развиваться, благо, что интерес у детей есть. Теперь мы смогли открыть секцию для самых маленьких – для дошкольников. Они могут заниматься вместе с родителями – те их страхуют. Малышам это нравится, - признается она.

Или, к примеру, Роза и Хамит Ибрагимовы. Как призналась пожилая пара, они уже давно вырастили своих детей, а на старость лет решили сделать что-то полезное для общества, чтобы оставить в этой жизни еще какой-то след. Они просто взяли и создали приют для бездомных кошек. Им удалось получить старое здание, в котором они уже провели ремонт, а на средства гранта установят «Замурлыканный забор», который оградит их от непрошенных гостей, а также уже наладили систему отопления, благодаря чему теперь их подопечные не только накормлены, но и находятся в тепле и безопасности.

Приют для бездомных кошек Фото: Олег УКЛАДОВ

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