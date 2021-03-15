Великий пост-2021: можно ли пить пиво, есть рыбу и заказывать постные блюда в ресторанах

15 марта 2021 г. у православных христиан начался Великий пост Фото: Олег УКЛАДОВ

В понедельник, 15 марта у православных христиан начался Великий пост-2021. Закончится он только 2 мая - в этот день празднуют Пасху. Для православных христиан пост - время ограничений, очищающее душу и тело. В наши дни и многие светские люди стараются соблюдать аскезу в пище и питаться как православные, отказываясь аж на 48 дней от мяса, колбас, молочных продуктов, сливочного масла, яиц, сдобной выпечки, шоколада.

Рыба нынче разрешается в Благовещение (7 апреля) и в Вербное воскресенье (25 апреля). В Лазареву субботу можно покушать икру, естественно, без сливочного масла. Алкоголь - под запретом, лишь в некоторые дни можно выпить немного вина.

- Пост может быть смягчен для маленьких детей, беременных и кормящих женщин, тяжелобольных, путешествующих, пожилых и занимающихся тяжелым физическим трудом людей, - рассказывают священник Анатолий Бочкар. - Также по послаблениям может каждый обсудить вопросы со своим духовником.

В наши дни аскезу в Сибири соблюдать значительно проще. На этом построена целая индустрия. На прилавках в супермаркетах - овощи, фрукты, орехи, разработаны постные майонезы, растительные протеиновые коктейли. В маркетах - целые отделы посвящены этой теме. В кафе и ресторанах, в свою очередь, предлагаются постные блюда одно другого вкуснее: и запеченные баклажаны с сыром, и овощные пиццы, и постные штрудели. Зазывающие рекламные картинки в сетях выглядят аппетитно.

Правда, церковнослужители советуют не увлекаться ресторанными дорогими вкусностями. Алтайский священник Александр Микушин, например, считает, что лучше подать милостыню нищим и сварить дома перловку, чем объедаться дорогими постными вкусностями в ресторане. Он же разрешает своим прихожанам пить молоко из супермаркетов, считая его неживотным продуктом.

Для тех, кто соблюдает пост, и, тем не менее, ищет в нем лазейки, найти их не так-то сложно. Так, к примеру, о пиве - можно ли его употреблять или нет, до сих пор идут споры даже среди священников. Одни говорят, что нельзя ни в коем случае, вторые считают, что пиво можно пить по субботам, воскресеньям и по церковным праздникам, как вино.

Светский народ может по этому поводу вспомнить баварских монахов, которые в пост потребляли пиво как квас. Правда, к православию это не имеет никакого отношения. Тоже и с морепродуктами - «гадами морскими». Кто-то из священников относит их к растениям, кто-то к рыбе. Так что добавить в перловку креветки можно, только опять же помнить, что пост - это все же аскеза.

- Все это лишние искушения, - говорят священники. – Пост - не диета. Это работа над собой, возможность стать сильнее, чище и лучше. По словам батюшек, в эти дни надо больше думать о душе, стремиться преодолеть свой эгоизм и страсти.