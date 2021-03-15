Барнаулец записал телефонный разговор с мошенниками: диалог прокомментировал полицейский

Жителей просят не быть доверчивыми. Фото: Олег УКЛАДОВ

Житель Барнаула Алексей записал разговор с мошенниками, которые пытались выманить данные его карты. Рассказываем, как действуют жулики, чтобы похитить ваши данные, и можно ли вернуть деньги, если вы все-таки попались на уловки.

По методичке

Мошенники давно научились социальной инженерии, мастерски выманивают деньги у доверчивых людей. Примером тому история жителя Барнаула Алексея, которому позвонила девушка, представившаяся сотрудницей банка, и сказала, что по его счету замечена подозрительная активность – появился запрос на перевод 8 тысяч рублей. Конечно, он сказал, что этого не делал.

- Хорошо, мы будем расценивать данные действие как мошеннические. Сейчас по регламенту банка буду обязана вам задать несколько публичных вопросов под запись. Вам известно, что такое лицевой счет? – спокойным голосом подготавливает почву аферистка, чтобы впоследствии узнать данные его карты.

Девушка рассказывает, что такое лицевой счет (от монотонного перечисления экономических терминов уже можно впасть в мистический транс и доверить «эксперту» все свои данные).

- Карты нашего банка не были утеряны за последнее время? Кто-то к ним имеет или к личному кабинету онлайн? Паспортные данные передавали брокерским, туристическим агентствам? Сейчас буду составлять заявку для финансового отдела, для этого будет необходимо указать перечень финансовых ячеек и остаточный баланс по каждой из них, - мошенница пытается узнать, есть ли деньги на картах других банков.

Вскоре аферистка переводит «клиента» на роботизированную систему, которой он должен сообщить данные своей карты. Барнаулец называет случайные цифры, и тут в разговор вступает «руководитель подразделения»:

- Вы какую карту предоставили, медицинскую, я не пойму, что это за лжеданные? – не представившись, говорит мужчина.

- Карта банка, - отвечает Алексей.

- Быстро отчитаться, что это за карта, говорю еще раз. Последний шанс даю, быстро, - пытается надавить жулик.

- Карта банка, я же говорю. Кто вы?

- Зачем вы так общаетесь, я не понял. Я представился, у вас что-то со слухом? Зачем сотрудника вводите в заблуждение? Отчитаться быстро! Таких номеров не бывает, вы что, мошенник? Вы вводите сотрудника службы безопасности, девушку, которая только устроилась стажироваться, в заблуждение. Она сидит сейчас вся в слезах, - не унимается разводила.

Дилетанты

После этого разговор прервался. Мы попросили проанализировать разговор действующего полицейского, автора телеграм-канала «Unusual Crimes Barnaul».

- В данном аудио действовал дилетант, это слышно по тому, как жулик теряется от нестандартных ответов. А сам звонок достаточно типичный, при общении используется официально-деловой тон. Обращение на «вы», грамотная речь – так создается иллюзия, что звонит действительно специалист. Во-вторых, делается акцент на том, что не агент, а система показала, что происходят подозрительные транзакции, заблокировала и заморозила перевод денег, а оператору якобы нужно вернуть транзакцию на первоначальный счёт или разблокировать и разрешить ее. Ещё обычно используют либо подставные СМС с номера 900 (элементарно подделать через интернет). Именно СМС, порой, являются своеобразным символом, что звонящему можно доверять. На автоответчик «пишут» данные карты – человеку проще довериться автомату, чем делать это «в прямом эфире». Ну и опять же – «лох» верит, что общается с роботом, хотя это просто диктофонная запись. Фон на заднем плане это не звуковая подложка, а вполне реальный колл-центр, где параллельная происходит обработка клиентов, - говорит сотрудник полиции.

По его словам, если человек все же становится жертвой жуликов, вернуть деньги практически нет шанса, особенно, если действуют профессионалы - отследить сип-телефонию (VPN соединение, перекрытое «туннелями») в 95% просто невозможно - серверы находятся за границей. Кстати, набирают штат аферисты в даркнете (анонимном и скрытом сегменте интернета, к которому нельзя подключиться через обычные браузеры) или по объявлениям о работе на Авито или ВК.