На Алтае в экстремальных погодных условиях отметили Масленицу

«Сибирская Масленица»-2021 на Алтае. Фото Владимира Вдовина.

В Алтайском крае завершилась Масленичная неделя. Тысячи гостей приехали отметить праздник 13 марта на фестиваль «Сибирская Масленица» в Новотырышкино. Веселью не помешали резкое похолодание и ветер.

Зима в этом году оказалось упрямой, и уходить так просто не хотела. В день праздника в крае резко похолодало – регион накрыли ветер, метель и морозы. Но зимние капризы не испугали сибиряков – на момент открытия фестиваля на него приехали 8 тысяч человек.

К слову, «Сибирская Масленица» – это первое крупное мероприятие в крае после пандемии. Его проведение было под угрозой, но организаторы решили рискнуть, поскольку люди сильно соскучились по праздникам.

«Сибирская Масленица»-2021 на Алтае. Фото Владимира Вдовина.

– Очень соскучились по мероприятиям. Мы из Барнаула, но все равно решили поехать на фестиваль. Дорога была непростой, немного замерзли. Но теперь уже согрелись чаем и позитивом, который царит на «Сибирской Масленице», – рассказала жительница краевой столицы Анна.

Организаторы решили в этом году сделать «демо-версию» фестиваля, поэтому сократили количество мероприятий и информационную поддержку. На входе в «Сибирское Подворье» гостям праздника раздавали маски, кроме того, гостей просили соблюдать социальную дистанцию. Но, несмотря на ограничительные меры, народу на празднике было достаточно.

В основном на фестиваль приехали жители Алтайского края, но мероприятие посетили и гости из других регионов Сибири – Новосибирской, Томской областей и Красноярского края. Ежегодно на праздник приезжают иностранцы из Германии и Италии.

На игровых площадках гости праздника пилили бревно, складывали поленницу, били друг друга подушками, чтобы заработать местную валюту – «масленичные рубли». После в масленичной лавке их можно было обменять на призы. Всего было выдано 1 тысяча банок сгущенки, две тысячи леденцов, 300 банных шапок, напитки и другие сувениры.

«Сибирская Масленица»-2021 на Алтае. Фото Владимира Вдовина.

Открытие «Сибирской Масленицы» состоялось на ипподроме, где с приветственным словом выступил митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий, который ежегодно посещает фестиваль.

– Масленица – это христианский праздник, потому что он предваряет Великий пост. И каждый из вас желает насладиться здесь радостью, которую дарит нам Господь. Несмотря на различные неприятности, мы все равно радуемся жизни, ибо жизнь всегда будет торжествовать. Я вам всем желаю радости духовной и телесной, и здоровья в это нелегкое время, – сказал митрополит.

Во время открытия гостям праздника показали небольшие театральные зарисовки. Все желающие могли послушать русско-народные сказки в исполнении ростовых кукол и актеров.

На ипподроме в этот день проходили конные бега и забеги псовых борзых на призы партнеров фестиваля. По «Сибирскому подворью» колесила самоходная русская печь, расхаживали коробейники, угощавшие гостей блинами. Компания «Царская псовая охота» организовала красивейшую фотозону с русскими борзыми.

Среди традиционных конкурсов в этом году на фестивале провели только три. Причем даже в состязаниях, где нужно было показать силу, хорошо проявили себя женщины. Так, в конкурсе гиревиков бийчанка Татьяна Чепрасова подняла сто раз восьмикилограммовую гирю сто раз.

«Сибирская Масленица»-2021 на Алтае. Фото Владимира Вдовина.

– Я работаю в охране, и с юности веду здоровый образ жизни. На самом деле, это ерунда, а не вес, – рассказала Татьяна Чепрасова.

На масленичный столб первым попробовал забраться бийчанин Александр Бледных. В конкурсе он победил уже десятый раз. Мужчина считает, что секрет победы – в святой воде, которой он каждый раз обливается перед тем, как лезть на столб.

Вот так — с плясками, играми и забавами — на Алтае проводили зиму и приготовились встречать теплую и солнечную весну.

«Сибирская Масленица»-2021 на Алтае. Фото Владимира Вдовина.

Екатерина Шахова.